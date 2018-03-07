العين الإماراتي يفلت من الهزيمة امام استقلال طهران بهدية من الحكم

طهران / 7 اذار /مارس /ارنا-
تعادل العين الإماراتي مع ضيفه استقلال طهران، بنتيجة 2-2، الثلاثاء، علي استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، لدوري أبطال آسيا.

وقد افلت العين الاماراتي من الهزيمة في هذه المباراة بهدية من حكم المباراة الذي كان سخيا معه اذ منحه ركلتي جزاء كلاهما غير صحيحتين، افلح حارس استقلال في صد الاولي التي سددها السويدي بيرج فيما سكنت الثانية التي سددها احمد خليل مرماه.
وحافظ الاستقلال علي تصدره للمجموعة، برصيد 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للعين.
وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح الاستقلال في التقدم، بهدفه الأول عن طريق السنغالي تيام في الدقيقة 52 ، الا ان العين ضغط محاولًا إدراك التعادل، الذي تحقق له في الدقيقة 63، عن طريق لاعبه السويدي بيرج.
وأضاع بيرج فرصة تقدم العين، بإضاعته ركلة جزاء، تصدي لها حارس الاستقلال في الدقيقة 75.
وعاد تيام ليضع استقلال في المقدمة في الدقيقة 78، الا ان حكم المباراة ابي ان تنتهي المباراة لمصلحة استقلال ومنح ركلة جزاء اخري غير صحيحة للعين تمكن أحمد خليل من إدراك التعادل بها في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، 12 مارس/آذار الحالي، حيث يواجه الريان مع الهلال في الدوحة، واستقلال طهران مع العين في طهران.
وفي مباراة اخري من المجموعة ذاتها تعادل الهلال السعودي علي ارضه مع الريان القطري 1-1 .
ويتصدر استقلال طهران المجموعة برصيد 5 نقاط يليه الريان برصيد 3 نقاط ثم العين بنفس الرصيد واخيرا الهلال بنقطتين.
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العين الإماراتي يفلت من الهزيمة امام استقلال طهران بهدية من الحكم

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