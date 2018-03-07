وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

بغداد / 7 اذار /مارس /ارنا-
وصل وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يضم 40 من الناشطين الاقتصاديين برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية غلام حسين شافعي، الي بغداد مساء الثلاثاء.

وافادت 'ارنا' ان زيارة هذا الوفد تاتي تلبية لدعوة من رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر رسول الحمداني، علي اعتاب زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الي بغداد.
ويرافق شافعي في هذه الزيارة، رئيس الجانب الايراني في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية العراقية يحيي آل اسحاق.
ومن المقرر ان يلتقي الوفد الايراني خلال الزيارة وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي وكذلك المشاركة في الاجتماع المشترك لغرف التجارة الايرانية العراقية.
يذكر ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري يقوم حاليا بزيارة للعراق علي راس وفد تجاري وصناعي بداها اول امس الاثنين، والتقي خلالها العديد من الوزراء والمدراء والخبراء في الوزارات ذات الصلة للتمهيد لزيارة النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الذي يبدا اليوم الاربعاء زيارة للعراق علي راس وفد رفيع المستوي.
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وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

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