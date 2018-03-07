روحاني: الحكومة تولي اهتماما خاصا للمشاركة النسوية في الادارة والعمل

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلي للثورة الثقافية في البلاد مساء الثلاثاء، اكد الرئيس روحاني بان السيدة فاطمة الزهراء (س) ستبقي الي الابد أفضل أسوة للمرأة في العالم، مقدما تبريكاته بمناسبة ذكري ميلاد بضعة الرسول الاكرم (ص) وميلاد الامام الخميني (رض) وكذلك يوم المرأة والأم.

واعتبر رئيس الجمهورية كذلك تواجد 3 نساء في التشكيلة الحكومية، و7 في منصب مساعد وزير، وعشرات في منصب مستشار ومدير عام في الاجهزة التنفيذية، مثالا لاهتمام الحكومة بحقوق المرأة وقدراتها، وقال: في السنوات الاربع الماضية تم توفير اكثر من مليوني فرصة عمل في البلاد حيث تم تخصيص نسبة ملحوظة منها للنساء.

واضاف، ان محبة وطاعة شعبنا لاهل البيت (ع) هي اكبر رصيد للثورة وفي الحفاظ علي مكتسبات الثورة حاليا.

واشار رئيس المجلس الاعلي للثورة الثقافية الي تزامن الذكري السنوية لولادة مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية مع هذه المناسبة العطرة، وقال: ان الامام الخميني (رض) هو شخصية عظيمة قدم خدمات جليلة للاسلام وكذلك استقلال وعزة الشعب الايراني، وان لم نقل بانه كان منقطع النظير في القرون الاخيرة فهو بالتأكيد قل نظيره.

وقدم روحاني تهانيه بمناسبة يوم المرأة والأم، مضيفا: في الاسلام وتعاليم بيت الرسالة تم توضيح المكانة السامية للمرأة، وخلال العقود الاربعة بعد الثورة تم ايلاء اهمية خاصة علي هذا الاساس دوما لحقوق ومشاركة المرأة.

واعتبر رئيس الجمهورية المشاركة المؤثرة للمرأة علي جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والبحثية صفحات ذهبية في تاريخ الثورة الاسلامية وداحضة للاتهامات التي يوجهها بعض ادعياء حقوق الانسان الي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد روحاني ان دور الامهات في تربية المجتمع والارتقاء بمستواه الثقافي أمر لا بديل عنه، مضيفا: ان النساء والامهات لهن دور كبير في الحفاظ علي استقلال البلاد والثورة والدفاع المقدس.

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