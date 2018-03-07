توقيع الوثيقة النهائية للجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا

موسكو / 7 اذار /مارس /ارنا-
وقع وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم اورشكين، وبحضور السفير الايراني مهدي سنائي في موسكو الثلاثاء، الوثيقة النهائية للاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد عززت موسكو وطهران علاقاتهما الاقتصادية الثلاثاء بتوقيع حزمة جديدة من المذكرات المشتركة تمهد الطريق لتنفيذ مشاريع مشتركة، أبرزها مذكرة في مجال إمدادات الغاز الطبيعي.
وجرت مراسم التوقيع عقب انعقاد اجتماع للجنة الحكومية الروسية –الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو، والتي بحثت تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وسبل إعطاء زخم للتبادل التجاري.
ووقعت وزارتا الطاقة الروسية والإيرانية مذكرة تفاهم في مجال إمداد خط أنابيب لنقل الغاز من إيران إلي الهند عبر باكستان، يضاف لهذه الوثيقة 3 مذكرات أخري، في مجال التعاون الجيولوجي، وفي استثمار الثروات الجبلية، وفي الاستخدام السلمي للطاقة.
وجاءت مذكرة الغاز، استكمالا لاتفاقية وقعت بالأحرف الأولي في نوفمبر الماضي بين شركة 'غازبروم' الروسية وشركة النفط الوطنية الإيرانية لتطوير حقول غاز في إيران ونقل الغاز منها إلي الهند عبر باكستان.
وأعطت الوثيقة الموقعة بين الشركتين الضوء الأخضر لإعداد دراسة اقتصادية وتقنية من أجل تصميم وبناء وتشغيل خط أنابيب غاز 'إيران - باكستان – الهند'.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، سيبلغ طول خط الأنابيب نحو 1200 كيلومتر، وستشارك في المشروع، شركات من روسيا والهند وباكستان وإيران، ومن المخطط أن يبدأ تنفيذ المشروع في العام 2018.
ويزور وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعدو كرباسيان موسكو علي راس وفد يضم 75 شخصا من مسؤولي الدولة والقطاع الخاص للمشاركة في الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
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توقيع الوثيقة النهائية للجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا

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