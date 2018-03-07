برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

وقال البياتي في حوار خاص مع مراسل (ارنا)، ان 'ايران ولكونها مهددة من قبل الارهاب اكثر من جميع الدول الموجودة في المنطقة فمن الطبيعي ان يكون دور المستشارين الايرانيين مهم جدا وان تكون المعلومات التي يقدمونها مهمة ايضا واساسية، لذلك نجح المستشارين العسكريين الايرانيين نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية' .

واضاف، 'لولا الاستشارة الايرانية في هذه الدول الثلاث لبقي داعش في المنطقة لمدة اطول' .

واكد البياتي علي ان 'المستشارين الايرانيين كانوا دائما في الخط الاول لجبهات القتال ضد داعش، ومن الخطوط الامامية للقتال كانوا يقدمون الاستشارة والعون، لذا كان وجودهم اساسي وكبير' .

واشار 'اما في العراق فمن الطبيعي عندما يكون هناك طلب من السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي يقضي بضرورة تواجد الخبراء الايرانيين في العراق، فأن وجود هؤلاء الخبراء يعد وجودا قانونيا واساسيا في العراق' .

ولفت البياتي الي ان 'الخبراء الايرانيين في العراق علي تواصل مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية والقادة المعنيين بمحاربة داعش في العراق' .

انتهي ع ص

