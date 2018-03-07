بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة

بغداد/ 7 اذار / مارس / ارنا - بحث العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الطبية المختلفة .

وفي لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة الايراني محمد شريعتمداري مع وزير الصحة والبيئة العراقية عديلة حمود، تبعه مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، اكدت الاخيرة رغبة العراق بتفعيل التعاون والتنسيق مع ايران في المجالات الطبية المختلفة، وتبادل الخبرات بينهما .
وثمنت الوزيرة حمود مساهمة ايران ودعمها للمؤسسات الصحية العراقية .
من جانبه شدد الوزير الايراني علي اهمية التعاون بين العراق وايران في الجانب الصحي بما يخدم البلدين، مشيرا الي ان هناك افاقا جيدة ورحبة يمكن استثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح .
ويأتي لقاء الوزير شريعتمداري بالوزيرة عديلة حمود ضمن جملة لقاءات عقدها مع عدد من المسؤولين العرااقيين، من بينهم وزير التخطيط سلمان الجميلي، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في اطار زيارته الرسمية لبغداد، التي وصلها يوم امس الاثنين، ومن المفترض ان ينضم وزير الصناعة والتجارة الايراني الي الوفد المرافق لنائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، الذي من المقرر ان يصل اليوم الاربعاء لبغداد، في زيارة رسمية تستمر عدة ايام، يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين والساسة العراقيين، ويبحث معهم تعزيز العلاقات العراقية-الايرانية، واليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين .
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

شريعتمداري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة
بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة
بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة
بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة
بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة
بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة
بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة
بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة

معظم المشاهدات

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

مسؤول اقتصادي: حجم التبادل التجاري مع الإتحاد الاوروبي بلغ 21 مليار يورو

مسؤول اقتصادي: حجم التبادل التجاري مع الإتحاد الاوروبي بلغ 21 مليار يورو

وزير عراقي سابق امينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

وزير عراقي سابق امينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

أحدث الأخبار

العين الإماراتي يفلت من الهزيمة امام استقلال طهران بهدية من الحكم

العين الإماراتي يفلت من الهزيمة امام استقلال طهران بهدية من الحكم

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل الي بغداد

روحاني: الحكومة تولي اهتماما خاصا للمشاركة النسوية في الادارة والعمل

خلال اجتماع المجلس الاعلي للثورة الثقافية

روحاني: الحكومة تولي اهتماما خاصا للمشاركة النسوية في الادارة والعمل

توقيع الوثيقة النهائية للجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا

توقيع الوثيقة النهائية للجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

برلماني عراقي: المستشارون الايرانيون حققوا نجاحا باهرا في العراق وسوريا ولبنان

موضوعات مرتبط