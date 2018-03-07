بغداد وطهران يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الطبية المختلفة

وفي لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة الايراني محمد شريعتمداري مع وزير الصحة والبيئة العراقية عديلة حمود، تبعه مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، اكدت الاخيرة رغبة العراق بتفعيل التعاون والتنسيق مع ايران في المجالات الطبية المختلفة، وتبادل الخبرات بينهما .

وثمنت الوزيرة حمود مساهمة ايران ودعمها للمؤسسات الصحية العراقية .

من جانبه شدد الوزير الايراني علي اهمية التعاون بين العراق وايران في الجانب الصحي بما يخدم البلدين، مشيرا الي ان هناك افاقا جيدة ورحبة يمكن استثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح .

ويأتي لقاء الوزير شريعتمداري بالوزيرة عديلة حمود ضمن جملة لقاءات عقدها مع عدد من المسؤولين العرااقيين، من بينهم وزير التخطيط سلمان الجميلي، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في اطار زيارته الرسمية لبغداد، التي وصلها يوم امس الاثنين، ومن المفترض ان ينضم وزير الصناعة والتجارة الايراني الي الوفد المرافق لنائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، الذي من المقرر ان يصل اليوم الاربعاء لبغداد، في زيارة رسمية تستمر عدة ايام، يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين والساسة العراقيين، ويبحث معهم تعزيز العلاقات العراقية-الايرانية، واليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين .

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