ظریف: الاحتلال والتمییز العنصری لا یدومان ابدا

طهران / 7 اذار /مارس /ارنا-
اكد وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف بان الاحتلال والتمییز العنصری لا یدومان ابدا.

وكتب ظریف فی تغریدة له فی صفحته علي موقع التواصل الاجتماعی تویتر، مساء الاربعاء، ردا علي تصریحات رئیس وزراء الكیان الصهیونی المعادیة لایران، انه وعلي النقیض من مزاعم نتنیاهو فان الحقیقة هی ان الاحتلال هو المصدر لغالبیة مشاكل منطقتنا. وفی التاریخ لم یدم احتلال ارض الاخرین ابدا.
واضاف، هذا الاحتلال ونظام التمییز العنصری الذی یجعله مستمرا، لا یدومان ایضا.
وكان رئیس الوزراء الصهیونی وفی كلمة له خلال مؤتمر لجنة العلاقات الامیركیة – الاسرائیلیة 'آبیك' فی نیویورك قد وجه الشكر للرئیس الامیركی لقراره نقل سفارة بلاده الي القدس ولسیاساته المعادیة لایران.
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الکیان الصهیونی

الاحتلال والتمییز العنصری

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ظریف: الاحتلال والتمییز العنصری لا یدومان ابدا

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