نائب الرئيس الايراني يزور بغداد اليوم الاربعاء

وذكر مراسل (ارنا) ان هذه الزيارة تاتي بناء علي دعوة رسمية تلقاها السيد جهانغيري من الحكومة العراقية، ومن المقرر ان يلتقي خلالها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وشخصيات سياسية اخري، وسيترأس اجتماعات لجان فنية مشتركة بين البلدين لتفعيل وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاسكان والاستثمار والسياحة والنقل .

وفي سياق متصل، اكد وزير الصناعة والتجارة الايراني محمد شريعتمداري، الذي زار العراق مؤخرا، علي اهمية الزيارة التي يقوم بها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري إلي العراق الأربعاء المقبل، وبحسب تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في بغداد، اعتبر الزيارة تمثل نقطة انطلاق من علاقات اقتصادية وتجارية بسيطة بين البلدين إلي علاقات اقتصادية أكبر'، مضيفا 'إن زيارة جهانغيري ستنعكس إيجابيا علي مجال الاستثمار المشترك بين العراق وإيران، فضلا عن علاقات التعاون الخاص بشأن توصيل الخدمات الفنية والهندسية، وكذلك المشاركة في إعادة إعمار العراق بعد انتصار الشعب العراقي علي تنظيم داعش الإرهابي، وان اجتماعات الوفد الإيراني ستكون مع كل المعنيين العراقيين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية'.

وكان وزير الصناعة والتجارة الايراني قد وصل إلي بغداد صباح الاثنين، والتقي وزير التخطيط، ووزير التجارة العراقي بالوكالة سلمان الجميلي، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فيما التقي الثلاثاء وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي ووزيرة الصحة العراقية عديله حمود .

يذكر ان اخر زيارة قام بها نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري للعراق كانت في التاسع من شهر تشرين الثاني-نوفمبر الماضي، حيث التقي خلالها كبار الشخصيات السياسية والزعامات الدينية في بغداد والنجف الاشرف .

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