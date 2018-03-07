خاص 'إرنا':

عائلة 'التميمي' .. نموذج للصمود الفلسطيني في مواجهة البطش والعدوان

رام الله/7 مارس/آذار/إرنا-بنصف جمجمة ؛ كان يجلس الطفل الفلسطيني 'محمد التميمي' بين أفراد عائلته في قرية 'النبي صالح' شمال غرب دينة رام الله المحتلة ، بعدما فقد الكثير من مسار حياته الطبيعية بفعل العدوان الصهيوني الذي غيّب مؤخراً خلف القضبان ابنة عمه الثائرة 'عهد'، و والدتها.

وخضع 'محمد' (15عاماً) قبل أيام لعملية جراحية دقيقة تم خلالها ترميم جمجمته، وإعادة العظام التي جري استئصالها مسبقاً –وبصورة مؤقتة- أثناء محاولة إنقاذ حياته عقب إصابته خلال مواجهات مع الجنود 'الإسرائيليين' في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأقدمت سلطات الاحتلال علي اعتقال اثنين من أخوة الفتي 'التميمي' بعد إصابته بنحو أسبوع ، وذلك علي الرغم من علمها بخطورة الحالة الصحية له، وأنه ينتظر الخضوع مجدداً لعملية جراحية.

ومَنعَ الأطباء الطفل المصاب من التنقل ، والحركة ، و حتي ركوب السيارة لفترات طويلة ، فضلاً عن حظر اللعب كي لا يؤثر ذلك علي دماغه ؛ ولحين إرجاع بقية الجمجمة.

وزعم ما يسمي 'منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية' في المناطق المحتلة، 'يوآف مردخاي'، في منشور سابق علي صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك'، أن الفتي الفلسطيني اعترف خلال التحقيق بأنه أصيب إثر سقوطه عن الدراجة !، وهو أمر تفنده إفادات (8) من شهود العيان ، بالإضافة إلي الجراحين والأطباء، وكذلك صور الأشعة السينية.

وأكدت عائلة الطفل لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا', أن ابنها تعرض للتعذيب الجسدي، والنفسي أثناء التحقيق معه داخل سجن 'بنيامين'.

وبحسب العائلة ؛ فقد مارس محققو الاحتلال أساليب الضغط علي 'محمد' من أجل إجباره علي الاعتراف بأنه هو من تسبب بحادثة جمجمته.

وأضافت، 'لقد أصيب ابننا بينما كان يلعب في ساحة المنزل مع رفاقه ، حيث تعمد أحد الجنود إطلاق رصاصة نحو وجهه بصورة مباشرة أثناء محاولته جلب كرة القدم التي سقطت خارج الساحة'.

وبدوره, قال والد الطفل، :' إن خمسة وعشرين جندياً إسرائيلياً اقتحموا منزلنا، وحاولوا اعتقال محمد برفقة شقيقه الأكبر من دون اكتراث بوضعه الصحي الحرج (..) أنا تصديت للجنود ، وقلت لهم هي الكبير خذوه بس اتركوا المصاب ، ولو بدكم تطخوني مش راح أسلمكم إياه'.

وأوضح 'التميمي' الوالد أن ابنه-ومن جراء إصابته-أصبح شديد العصبية ، حيث تضررت بعض الخلايا الدماغية ، وهو ما تسبب في تقييد حركته.

وتشن سلطات الاحتلال هجمة شرسة علي عائلة 'التميمي'، وهي تركز علي شريحة الأطفال العزل ، فبين الحين و الآخر يجري اعتقال بعضهم تحت ذرائع و حجج واهية بهدف النيل من صمودها.

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