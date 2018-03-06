إيران والعراق يدرسان الأرضية اللازمة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والكهرباء

ورحب وزير الكهرباء العراقي خلال هذا اللقاء بشريعتمداري مشيدا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية لسد قسم من حاجة العراق الي الكهرباء.

وعبر الفهداوي عن أمله في أن تتمخض زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني 'إسحاق جهانغيري' الي العراق التي سيقوم بها يوم غد الأربعاء عن نتائج قيمة.

وأكد، ان بلاده تدعو الي تعزيز النهوض بالعلاقات مع إيران في شتي المجالات لا سيما في مجال التجارة والطاقة والكهرباء.

من جانبه، أعرب شريعتمداري عن إرتياحه حيال زيارة العراق واللقاء بالمسؤولين العراقيين مرة أخري معبرا عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية للبلدين في كافة المجالات.

وفي معرض إشارته الي ان 80 بالمئة من إنتاج الكهرباء في إيران يتم عبر الطرق المألوفة و10 بالمئة عبر استخدام طاقة المياه و10 بالمئة عن طريق الطاقة الشمسية والرياح قال، 'ان إيران قد أبرمت عقودا مع شركات من 160 بلدا لتوفير الطاقة الكهربائية لهم وفق أحدث التقنيات'.

كما أشار، الي ان إيران عازمة علي إنشاء خط جديد بقدرة 400 كيلو واط لنقل الطاقة الكهربائية من إيران الي العراق.

وأضاف شريعتمداري، 'إننا نعمل علي التخطيط لربط خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين إيران والعراق وسوريا بصورة شبكة موحدة من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول الثلاث بالإضافة إلي لبنان.

تجدر الإشارة، الي ان إيران قامت بتوفير بعض الاحتياجات الكهربائية للعراق منذ عدة سنوات، مما أدي إلي انخفاض أزمة الكهرباء في العديد من المدن العراقية، وخاصة المدن المجاورة لإيران بما فيها البصرة وديالي وواسط.

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