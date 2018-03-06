ارسال الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة الي فرنسا

واضاف جعفرزاده في تصريح له اليوم الثلاثاء انه سيتم ارسال الصندوق الاسود الي فرنسا علي وجه السرعة بسبب مراعاة بعض الجوانب الفنية والتخصصية.

وصرح ان قراءة الصندوق ستجري بحضور ممثلين عن ايران وفرنسا مضيفا ان كافة مراحل قراءة الصندوق الاسود ستجري تحت اشراف المدير العام لدائرة دراسة الكوارث الجوية في موسسه الطيران المدني الايرانية ورئيس لجنة هذه الكارثة.

وصنعت الطائرة المنكوبة من طراز 'اي.تي.آر' علي يد شركة فرنسية – ايطالية.

يذكر ان طائرة 'أي تي آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد قد اختفت في 18 فبراير - شباط الماضي عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها حيث سقطت في منطقة بادنا الجبلية الشاهقة الواقعة في الحدود الادارية بين محافظتي اصفهان (وسط) وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) وقتل جميع ركابها ال 66.

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