خبير روسي: دور ايران في مكافحه الارهاب؛ مصيري

وقال ساوين اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا ان التدخلات الاميركية في شوون دول المنطقة تسببت في حدوث اغلب مشاكل هذه المنطقة مضيفا ان سوريا ليست مستثنية منها حيث ان اميركا وحلفائها دعموا الارهابيين منذ بداية الازمة في سوريا وقدموا لهم انواع الدعم التسليحي والمالي.

واضاف انه اذا لم يكن دعم المستشارين الايرانيين في سوريا في مجال مكافحه الارهاب فان الارهابيين كانوا يسيطرون علي المنطقة.

وصرح ان الدعم الذي تقدمها ايران وروسيا الي سوريا قد عزز هذا البلد ونفخ فيه روحا جديدة في مواجهة الارهابيين ولهذا السبب فان الحرب الدعائية الغربية قد توسعت.

وقال ساوين ان اميركا لاتستطيع ان تقبل هذه الحقيقة بان المخطط المتمثل بجماعة داعش التي صرفت لتشكيلها مئات الملايين من الدولارات تم افشاله مضيفا ان ايران وروسيا الحقتا الهزيمة بهذه الجماعة الارهابية الامر الذي يعتبر في الواقع فشلا لاميركا وحلفائها الغربيين والعرب.

انتهي**2018 ** 1837

