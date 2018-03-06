السفير الايراني في فرنسا:

العلاقات بين طهران وباريس اتخذت مسارا متناميا بعد انجاز الاتفاق النووي

طهران/6آذار/مارس- ارنا - وصف السفير الايراني في فرنسا ابوالقاسم دلفي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي الي طهران جان لودريان امس الاثنين بالناجحة وقال ان العلاقات بين ايران وفرنسا اتخذت مسارا متناميا في الفترة ما بعد انجاز خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وقد تعزز التعاون بين البلدين.

واشار ابو القاسم دلفي اليوم الثلاثاء في حديث مع مراسل ارنا الي لقاءات لودريان مع الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وامين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني علي شمخاني في طهران وقال انه جرت مباحثات تفصيلية بشان مختلف القضايا بيد ان حجم النتائج ونجاح هذه الزيارة سيتضح بمرور الزمن والتحرك الذي سيقوم به البلدان.
واعتبر دلفي العلاقات بين ايران وفرنسا بانها تاريخية وعريقة وقال ان زيارة الوزير الفرنسي الي ايران جاءت في اطار المباحثات التي جرت بين البلدين بيد ان نطاق هذه المباحثات كان واسعا .
واضاف :ان السيد ظريف ونظيره الفرنسي اجريا مباحثات واسعة جدا حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك علي المستوي السياسي والاقليمي والدولي.
وصرح: ان وجهات النظر بيننا كانت متقاربة في العديد من القضايا لكن هناك هوة في وجهات النظر بشان بعض القضايا وان هذه المفاوضات جرت لتقليصها مؤكدا ان البلدين يهتمان بتقليص الفجوات الموجودة.
وبشان موعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون الي طهران قال ان قصر الاليزة اعلن ان هذه الزيارة ستنجز خلال العام الميلادي الجاري واننا سنستمر بالتواصل لتحديد الموعد.
وبشان المفاوضات التي جرت خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي قال، ان الرئيسين اجريا مباحثات تفصيلية بحيث طرحت فيها قضايا وتطورات سوريا والقرار الذي اصدرته الامم المتحدة في الاسبوع الماضي بشان وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية، مضيفا ان الرئيس روحاني ونظيره الفرنسي اجريا مباحثات مفيدة بحيث ان السيد لودريان قام بمتابعتها خلال مباحثاته مع السيد ظريف وشمخاني.
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العلاقات بين طهران وباريس اتخذت مسارا متناميا بعد انجاز الاتفاق النووي

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