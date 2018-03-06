مساعد رئيس الوزراء الروسي يعلن إستعداد روسيا لتعزيز علاقاتها مع إيران

وأدلي 'إيغور شوفالوف' بهذه التصريحات اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بوزير الشؤون الإقتصادية والمالية الإيراني 'مسعود كرباسيان' وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي موسكو 'مهدي سنائي' في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الروسية موسكو.

من جانبه، قال كرباسيان خلال اللقاء، انه لم تمر فترة طويلة علي بدء الحكومة الإيرانية الثانية عشرة أعمالها ونحن ننجز اتفاقياتنا علي أساس التعاون مع روسيا علي مدي السنوات الأربع المقبلة.

يذكر، ان كرباسيان وصل الي موسكو صباح يوم الأحد 4 آذار/مارس علي رأس وفد إقتصادي يضم 75 شخصا من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بهدف المشاركة في إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين روسيا وإيران في دورته الرابعة عشرة.

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