الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا

موسكو - 6 اذار - مارس - ارنا - أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية من طراز 'أنطونوف – 26' أثناء هبوطها في مطار حميميم في سوريا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: 'تحطمت طائرة نقل روسية من طراز (إن 26) في 6 مارس حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (14:00 بالتوقيت المحلي) أثناء اقترابها من مطار حميميم'.
وأضاف البيان أنه وفقا للبيانات الأولية، كان علي متن الطائرة 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم جميعهم.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الصحفي التابع للنيابة العامة العسكرية الروسية، فتح تحقيق في حادث التحطم، قائلا: 'بدأ مكتب المدعي العام العسكري تحقيقا بشأن تنفيذ قانون سلامة الطيران، وإذا لزم الأمر، ستتخذ التدابير النيابية'.
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طائرة نقل روسية من طراز "أنطونوف – 26"

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الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا

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