الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: 'تحطمت طائرة نقل روسية من طراز (إن 26) في 6 مارس حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (14:00 بالتوقيت المحلي) أثناء اقترابها من مطار حميميم'.

وأضاف البيان أنه وفقا للبيانات الأولية، كان علي متن الطائرة 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم جميعهم.

وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الصحفي التابع للنيابة العامة العسكرية الروسية، فتح تحقيق في حادث التحطم، قائلا: 'بدأ مكتب المدعي العام العسكري تحقيقا بشأن تنفيذ قانون سلامة الطيران، وإذا لزم الأمر، ستتخذ التدابير النيابية'.

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