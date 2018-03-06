توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة رودكي الايرانية ومعهد موسكو الحكومي للموسيقي

طهران/6آذار/مارس - إرنا – وقعت مؤسسة «رودكي» الثقافية الفنية ومعهد موسكو الحكومي للموسيقي خلال الاجتماع الاول للجنة المشتركة للتعاون الثقافي بين ايران وروسيا مذكرة تفاهم موسيقية في مبني وزارة الثقافة الروسية.

وتضمنت مذكرة التفاهم تنمية التعاون في مجال التعليم والأبحاث وإنتاج وتسجيل الأعمال الموسيقية الفاخرة إضافة إلي التعاون والمشاركة في القيام بمشاريع أبحاث علمية ذات الإهتمام المشترك والتعاون في اقامة دورات و ورشات عمل موسيقية في ايران وروسيا والمساهمة في تبادل اساتذة وطلاب فرع الموسيقي فضلاً عن إقامة حفلات موسيقية ايرانية و روسية فاخرة والتعاون الثنائي في انتاج موسيقي المشترك.
تجدر الاشارة إلي أنّ مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار أعمال الإجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا.
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توقيع مذكرة تفاهم

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تعاون في مجال الموسيقي

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توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة رودكي الايرانية ومعهد موسكو الحكومي للموسيقي

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