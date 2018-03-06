إيران تؤكد تيسير نقل التقنية النووية السلمية

وألقي السفير والمندوب الدائم لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس مجموعة الـ77 خلال الإجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لشهر آذار/مارس المنعقد حاليا في مقر هذه الوكالة بمدينة فيينا، ألقي كلمتين منفصلتين خلال هذا الإجتماع، سلط الضوء خلالهما علي مواقف ورؤي البلدان النامية بشأن مواضيع الأمان النووي والتقنية النووية.

وأكد نجفي خلال خطابيه علي الدور الرئيس والمحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التنسيق بين الجهود الدولية في مجال الأمان وفي تقديم الخدمات التخصصية والإستشارات في سبيل الترويج للأمان النووي وتعزيزه علي الصعيد العالمي، كما دعم إجراءات هذه الوكالة في اسناد البلدان الأعضاء في شتي مجالات أمان المنشآت النووية، والأمان الإشعاعي، والأمان أمام النفايات النووية، ونقلها الآمن وكذلك دعم أداءها في إدارة الظروف الطارئة والتعاطي معها داعيا هذه الوكالة لمواصلة جهودها في هذا الصدد.

وفي جانب آخر من كلمته، طلب نجفي من الوكالة العمل علي نشر نتائج دراساتها في مجال إستخدام قيود الأمان المعنية بالتصميم في مجال تصميم المفاعلات النووية للوحدات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMRs) وذلك نظرا للرغبة المتزايدة لدي البلدان الأعضاء خلال الأعوام الأخيرة لإستخدام هذه المفاعلات.

كما أضاف نجفي، ان مجموعة الـ77 ترحب بمساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في سبيل إرساء وتعزيز الأطر الرقابية والتقنية وكذلك تطوير الستراتيجيات وبرامج تفكيك المنشآت النووية decommissioning) أي التعليق الآمن لنشاطات المنشآت النووية وتشجع الوكالة علي الإستمرار في تقديم المساعدات الي الدول الأعضاء وذلك علي أساس طلبات هذه الدول.

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