ايران بحاجة الي زيادة شركائها التجاريين لتحقيق التنمية الاقتصادية

وفي اجتماعه الي مساعد وزير الصناعة والمناجم و التجارة 'مهدي كرباسيان' الذي حضره سفراء الدول الاوروبية نوه بولنداكوف إلي التكنولوجيا الصناعية المتطورة التي تتمتع بها اوروبا و قال انها قادرة علي وضع خبراتها في هذا المجال تحت تصرف ايران.

وتابع قائلا: يمكن توثيق التعاون الاقتصادي بين اوروبا و ايران ليس فقط في مجال الصناعة و المناجم وانما في مجال التنمية الصناعية المستدامة وعلي اساس الحفاظ علي البيئة.

واعتبر التعليم ضمن المجالات التي يمكن توظيفه لتمتين العلاقات بين اوروبا و ايران.

و ردا علي سوال سفير بريطانيا لدي طهران ' نيكولاس هابتون' الذي حضر الاجتماع الذي اليوم الثلاثاء، بشأن برنامج ايران لاستقطاب الاستثمار الخارجي،قال كرباسيان ان ايران ترحب بزيارة الوفود التجارية لايران للاطلاع عن كثب علي امكانيات الاستثمار فيها وكذلك اجراء مباحثات مع شركات ايرانية.

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