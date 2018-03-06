سفير بلغاريا لدي طهران:

ايران بحاجة الي زيادة شركائها التجاريين لتحقيق التنمية الاقتصادية

طهران/6 آذار/مارس/ارنا- قال سفير بلغاريا لدي طهران 'هريستو بولنداكوف' في اشارة الي نشاط العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم بما فيها الصين والهند و روسيا في ايران، قال ان تحقيق التنمية رهن بتحقيق التنويع في الشركاء التجاريين معتبرا الدول الاوربية بانها خيار جيد لتحقيق التنمية الاقتصادية في ايران.

وفي اجتماعه الي مساعد وزير الصناعة والمناجم و التجارة 'مهدي كرباسيان' الذي حضره سفراء الدول الاوروبية نوه بولنداكوف إلي التكنولوجيا الصناعية المتطورة التي تتمتع بها اوروبا و قال انها قادرة علي وضع خبراتها في هذا المجال تحت تصرف ايران.
وتابع قائلا: يمكن توثيق التعاون الاقتصادي بين اوروبا و ايران ليس فقط في مجال الصناعة و المناجم وانما في مجال التنمية الصناعية المستدامة وعلي اساس الحفاظ علي البيئة.
واعتبر التعليم ضمن المجالات التي يمكن توظيفه لتمتين العلاقات بين اوروبا و ايران.
و ردا علي سوال سفير بريطانيا لدي طهران ' نيكولاس هابتون' الذي حضر الاجتماع الذي اليوم الثلاثاء، بشأن برنامج ايران لاستقطاب الاستثمار الخارجي،قال كرباسيان ان ايران ترحب بزيارة الوفود التجارية لايران للاطلاع عن كثب علي امكانيات الاستثمار فيها وكذلك اجراء مباحثات مع شركات ايرانية.
انتهي**1110 ** 1837



برچسب ها

اقتصاد

بلغاريا

التعاون الاقتصادي

سفير

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران بحاجة الي زيادة شركائها التجاريين لتحقيق التنمية الاقتصادية

معظم المشاهدات

باحث لبناني: السعودية هي رأس الحربة في محاربة حركات المقاومة و ترويج التطبيع مع إسرائيل

في حديث خاص لـ'ارنا'

باحث لبناني: السعودية هي رأس الحربة في محاربة حركات المقاومة و ترويج التطبيع مع إسرائيل

شمخانی : اعطاء امتیازات لامیركا من قبل اوروبا فی الاتفاق النووی یعنی الاستسلام

شمخانی : اعطاء امتیازات لامیركا من قبل اوروبا فی الاتفاق النووی یعنی الاستسلام

الرئيس روحاني: اضطراب الاتفاق النووي، سيشكل نقطة ندم للجميع

لدي استقباله وزير الخارجية الفرنسي؛

الرئيس روحاني: اضطراب الاتفاق النووي، سيشكل نقطة ندم للجميع

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

ظریف: علي اوروبا الزام امیركا بالوفاء بتعهداتها بدلا عن تكرار مطالبها اللامعقولة

ظریف: علي اوروبا الزام امیركا بالوفاء بتعهداتها بدلا عن تكرار مطالبها اللامعقولة

أحدث الأخبار

إيران والعراق يدرسان الأرضية اللازمة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والكهرباء

إيران والعراق يدرسان الأرضية اللازمة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والكهرباء

ارسال الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة الي فرنسا

ارسال الصندوق الاسود للطائرة الايرانية المنكوبة الي فرنسا

خبير روسي: دور ايران في مكافحه الارهاب؛ مصيري

خبير روسي: دور ايران في مكافحه الارهاب؛ مصيري

قائد الثورة الإسلامية يغرس نبتتين في أسبوع الموارد الطبيعية

قائد الثورة الإسلامية يغرس نبتتين في أسبوع الموارد الطبيعية

قائد الثورة الإسلامية يغرس نبتتين في أسبوع الموارد الطبيعية

قائد الثورة الإسلامية يغرس نبتتين في أسبوع الموارد الطبيعية

موضوعات مرتبط