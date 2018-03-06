محافظ طهران يؤكد علي تنمية التعاون الاقتصادي بين طهران و ولاية النمسا العليا

واضاف 'محمد حسين مقيمي' ان العلاقات الايرانية النمساوية اصبحت افضل بعد الاتفاق النووي وهناك رغبة بين طهران وولاية النمسا العليا لتنميتها في المجالات الاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية .

واشار محافظ طهران الي امكانية الاستثمار المشترك بين طهران وولاية النمسا العليا في مجال مشروع استبدال السيارات الخارجة عن الخدمة والصناعات الصغيرة وانشاء مكتب استثماري تجاري مشترك وقال ان النمسا ناشطة في مجال تكرير النفايات وان احد المشاريع التي يمكن التعاون المشترك فيها هو مشروع نفايات المدن.

من جانبه رحب 'اشتروغل'وكيل محافظ ولاية النمسا العليا بالتعاون المشترك وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وقال: تعتبر ولاية النمسا العليا المركز الصناعي للنمسا وفيها صناعات كثيرة ويمكن اعتبارها شريكا اقتصاديا جيدا ومطمئنا لايران وفي هذا الشأن تم التوقيع علي العديد من العقود مع شركات صناعة السيارات الايرانية.

انتهي**م م**1837

