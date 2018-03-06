المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الإسلامي؛

البرلمان يستجوب ربيعي وآخوندي خلال الأسبوع المقبل

طهران/6 آذار/مارس/إرنا- أعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الإسلامي 'بهروز نعمتي'، عن إستجواب البرلمان لوزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي 'علي ربيعي' ووزير الطرق وبناء المدن 'عباس آخوندي' الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأضاف نعمتي في تصريح لمراسل إرنا، إنه تم اليوم الثلاثاء تقديم طلب عدد من النواب لإستجواب ربيعي وآخوندي الي البرلمان .
وأضاف نعمتي، انه وفق القوانين الداخلية لمجلس الشوري الإسلامي، علي الوزراء المطلوب إستجوابهم، الحضور في البرلمان في غضون 10 أيام وعلي هذا الأساس، تقرر عقد جلسة إستجواب وزيري التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي ووزير الطرق وبناء المدن يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل.
وأضاف هذا العضو في الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الإسلامي، انه من المحتمل أن يتم إستجواب هذين الوزيرين في يوم واحد.
يذكر، ان 24 نائبا وقعوا علي طلب إستجواب وزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي علي ربيعي و وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي.
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البرلمان يستجوب ربيعي وآخوندي خلال الأسبوع المقبل

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