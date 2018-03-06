السفير الروماني: حجم التبادل التجاري مع ايران بلغ 500 مليون دولار

وقال كوزيانسكي في كلمة له الاثنين خلال اجتماع المجلس البلدي في مدينة اراك مركز المحافظة المركزية (وسط ايران)، ان حجم التبادل التجاري بين ايران ورومانيا كان نحو 300 مليون دولار في العام 2015 ، الا انه ارتفع ليبلغ 500 مليون دولار في كل من العامين 2016 و 2017 بعد تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

واضاف، انه وفي ضوء زيارة وزيري الخارجية والوفود الاقتصادية والتجارية لكل من البلدين، فقد توفرت اجراءات مناسبة في سياق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما.

وحول انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة اوضح بان الجهود مبذولة لعقده في بوخارست بعزم الطرفين قريبا.

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