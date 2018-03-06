وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

بغداد / 6 اذار /مارس /ارنا-
اعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري عن امله برسم خارطة طريق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق خلال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الي العراق قريبا.

وخلال لقائه والوفد المرافق له وزيرة الاعمار والاسكان العراقية آن نافع في بغداد الاثنين، اعتبر شريعتمداري حل مشكلة التبادل المصرفي احد العوامل المهمة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين واضاف، انه ومع ايجاد خطوط اعتماد واجراءات جديدة، ستتوفر امكانية حل التبادل المصرفي بين البلدين.
واضاف، ان حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين البلدين يبلغ الان 6 مليارات دولار وهو رقم لا يتناسب مع مكانة البلدين والحدود الطويلة بينهما.
واقترح شريعتمداري تشكيل لجنة مشتركة من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في المجال التقني والهندسي، وهو ما حظي بترحيب من وزيرة الاعمار والاسكان العراقية.
من جانبها اكدت الوزيرة آن نافع ضرورة استقرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقالت انها ستسعي من اجل حل مشكلة الديون المترتبة لصالح الشركات الايرانية علي الجانب العراقي، وذلك ردا علي طاب تقدم به الوزير شريعتمداري بهذا الصدد.
وكان وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني قد وصل الي بغداد امس الاثنين والتقي وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والمعادن بالوكالة محمد شياع السوداني.
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وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

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