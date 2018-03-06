السفير الروماني: الاتفاق النووي سهّل علاقات ايران السياسية والاقتصادية مع العالم

اراك / 6 اذار /مارس /ارنا-
اعتبر السفير الروماني في طهران ادريان كوزيانسكي تسهيل علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية السياسية والاقتصادية مع المجتمع العالمي، احد النتائج القيمة للاتفاق النووي.

وخلال لقائه ممثل الولي الفقيه في المحافظة المركزية آية الله قربان علي دري نجف ابادي في مركز المحافظة مدينة اراك (وسط) امس الاثنين، قال كوزيانسكي، ان الهدف من زيارته الي هذه المحافظة هو تطوير العلاقات السياسية والتجارية مع ايران وقال، ان النقل والزراعة والطاقة والسياحة، تعتبر من اهم المجالات التي يمكن لرومانيا تطوير العلاقات فيها مع ايران.
من جانبه قال امام جمعة اراك، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ينبغي ان يصل الي 5 مليارات يورو سنويا في غضون 5 اعوام.
واعتبر قطاعات الادوية والمعدات الطبية والصناعات التحويلية من الطاقات التي يمكن للبلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما فيها.
وقال دري نجف ابادي، في جانب اخر من حديثه، ان امن منطقة الشرق الاوسط يصون مصالح اسيا وافريقيا واوروبا لذا فان المتوقع من الاتحاد الاوروبي اتحاذ موقف تجاه جرائم المستعمرين في المنطقة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ايران ورومانيا

السفير الروماني

امام جمعة اراك

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفير الروماني: الاتفاق النووي سهّل علاقات ايران السياسية والاقتصادية مع العالم

معظم المشاهدات

باحث لبناني: السعودية هي رأس الحربة في محاربة حركات المقاومة و ترويج التطبيع مع إسرائيل

في حديث خاص لـ'ارنا'

باحث لبناني: السعودية هي رأس الحربة في محاربة حركات المقاومة و ترويج التطبيع مع إسرائيل

شمخانی : اعطاء امتیازات لامیركا من قبل اوروبا فی الاتفاق النووی یعنی الاستسلام

شمخانی : اعطاء امتیازات لامیركا من قبل اوروبا فی الاتفاق النووی یعنی الاستسلام

الرئيس روحاني: اضطراب الاتفاق النووي، سيشكل نقطة ندم للجميع

لدي استقباله وزير الخارجية الفرنسي؛

الرئيس روحاني: اضطراب الاتفاق النووي، سيشكل نقطة ندم للجميع

وزير التجارة والصناعة الايراني في بغداد

وزير التجارة والصناعة الايراني في بغداد

علي خطي الاميركان: بريطانيا ترفض سحب قواتها من العراق

علي خطي الاميركان: بريطانيا ترفض سحب قواتها من العراق

أحدث الأخبار

السفير الروماني: حجم التبادل التجاري مع ايران بلغ 500 مليون دولار

السفير الروماني: حجم التبادل التجاري مع ايران بلغ 500 مليون دولار

وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

وزير الصناعة الايراني: نتطلع لرسم خارطة طريق اقتصادية مع العراق

السفير الروماني: الاتفاق النووي سهّل علاقات ايران السياسية والاقتصادية مع العالم

السفير الروماني: الاتفاق النووي سهّل علاقات ايران السياسية والاقتصادية مع العالم

وزير عراقي سابق امينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

وزير عراقي سابق امينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

موضوعات مرتبط