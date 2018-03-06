السفير الروماني: الاتفاق النووي سهّل علاقات ايران السياسية والاقتصادية مع العالم

وخلال لقائه ممثل الولي الفقيه في المحافظة المركزية آية الله قربان علي دري نجف ابادي في مركز المحافظة مدينة اراك (وسط) امس الاثنين، قال كوزيانسكي، ان الهدف من زيارته الي هذه المحافظة هو تطوير العلاقات السياسية والتجارية مع ايران وقال، ان النقل والزراعة والطاقة والسياحة، تعتبر من اهم المجالات التي يمكن لرومانيا تطوير العلاقات فيها مع ايران.

من جانبه قال امام جمعة اراك، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ينبغي ان يصل الي 5 مليارات يورو سنويا في غضون 5 اعوام.

واعتبر قطاعات الادوية والمعدات الطبية والصناعات التحويلية من الطاقات التي يمكن للبلدين تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما فيها.

وقال دري نجف ابادي، في جانب اخر من حديثه، ان امن منطقة الشرق الاوسط يصون مصالح اسيا وافريقيا واوروبا لذا فان المتوقع من الاتحاد الاوروبي اتحاذ موقف تجاه جرائم المستعمرين في المنطقة.

انتهي ** 2342

