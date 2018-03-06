وزير عراقي سابق امينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

بغداد/ 6 اذار/ مارس / ارنا- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن تسمية وزير التجارة الأسبق، صفاء الدين الصافي أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية .

وبهذا التعيين يشغل العراق للمرة الاولي موقعا متقدما في جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في الثاني والعشرين من شهر اذار / مارس من عام 1945 .
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان له 'ان تسمية الصافي للمنصب جاء بعد اطلاع مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري علي مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقم ٣/ج/٥/ ١٥٥٢ بتأريخ ٢٠١٨/٣/٤ وفق المادة [١٢] من ميثاق الجامعة والمادة [٩] من النظام الاساسي للموظفين، وبعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة لوزارة الخارجية العراقية وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس والوزراء التي تكللت للوصول لهذا المنصب العربي الرفيع في الجامعة العربية' .
وباركت الخارجية العراقية في بيان المتحدث بأسمها 'هذا الانجاز العراقي والعربي وقدمت شكرها لبعثة العراق الدائمة في الجامعة العربية وكادرها الذي عمل بجد مع الاعضاء الباقين للوصول لهذا النجاح الدبلوماسي الذي يضاف لسلسلة النجاحات السابقة في تبوؤ العراق للمناصب العليا في المنظمات العربية والدولية' .
ويذكر ان العراق كان قد حصل في منتصف شهر نيسان-ابريل من العام الماضي علي منصب نائب رئيس منظمة الامم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الأقتصادية والأجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) ومقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد اختير السفير محمد علي الحكيم لشغل هذا الموقع، علما انه مثل اعلي موقع اممي تشغله شخصية عراقية منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 .
وكان الحكيم قد شغل في السابق منصب الممثل الدائم وسفير العراق لدي الأمم المتحدة في جنيف من عام 2010 وحتي عام 2013، وسفير ومدير المنظمات العربية والأوروبية والدولية وتخطيط السياسات بوزارة الخارجية العراقية في بغداد للفترة ما بين عامي 2006 و2010، ووزير الاتصالات في الحكومة العراقية الاولي بعد الاطاحة بنظام صدام في عام 2003 .
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وزير عراقي سابق امينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

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