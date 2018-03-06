قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

بغداد / 6 آذار / مارس / ارنا - اكد معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات ابو علي البصري، انه ومنذ بداية العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية كان المستشارون الايرانيون يقفون معنا وبجانبنا والجميع يعرف ذلك فهم شركاء لنا منذ البداية في حربنا ضد العصابات الارهابية.

وقال البصري في حديث خاص مع مراسل (ارنا)، انه 'منذ بداية العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية كان المستشارون الايرانيون يقفون معنا وبجانبنا والجميع يعرف ذلك، ولم تكن هذه القضية، قضية سرية او غير معروفة' .
واضاف، 'كان اداء الخبراء الايرانيين في الحرب ضد الارهابيين مميزا وضروريا جدا وكانوا يقدمون المشورة للقادة الميدانيين وللقوات بكل اخلاص وصدق، فهم شركاء لنا منذ البداية في حربنا ضد العصابات الارهابية' .
ولفت معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات 'نستطيع القول ايضا بأن الايرانيين هم من اسهم في تأسيس الحشد الشعبي بعد الفتوي المقدسة للمرجعية الدينية في اعلان الجهاد الكفائي، فهم من قاموا بتدريب وتسليح الحشد الشعبي، وهم من جهز هذه القوات التي لبت نداء المرجعية' .
وشدد البصري علي ان 'الجمهورية الاسلامية في ايران وقفت بكل صدق في محاربة الارهاب سواء في العراق او سوريا او لبنان، فهي من وقف منذ البداية مع المقاومة الاسلامية التي قارعت الارهاب، وهي من وقف بوجه الارهاب منذ بدايته وقدمت الاسناد للمقاومين ضد الارهاب وساهمت بشكل او بآخر في مواجهة الارهاب في كل المناطق والبقاع، ولن تتواني لحظة في دعم المقاومين للارهاب' .
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قيادي في الحشد الشعبي: الخبراء الايرانيون شركاؤنا في الحرب ضد الارهاب

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