انفجار مستودع للغاز شرق طهران لم يسفر عن اصابات

وافادت العلاقات العامة لمنظمة الاطفاء في مدينة برديس ان حريقا نشب في الساعة الرابعة من عصر الاثنين بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش) في مستودع لاسطوانات الغاز السائل في مدخل منطقة خرمدشت، حيث تم ابلاغ فرق الاطفاء التي توجهت فورا الي مكان الحادث.

واشارت الي وقوع انفجارات متعددة وخطيرة في المستودع مما استوجب منع حركة عبور السيارات من الطريق القديم ، وتم البدء باحتواء النيران.

ووفقا لهذا التقرير فان الانفجار يعود الي تخزين 500 اسطوانة غاز سائل دون رعاية اجراءات السلامة الامان، حيث نشب الحريق بعد تسرب الغاز من احدي الاسطوانات ما ادي الي سلسلة انفجارات للاسطوانات الاخري.

واشار التقرير الي انه تم اخماد الحريق في غضون ساعة واحدة، مشيرا الي عدم وقوع اصابات بين الافراد، وان التحقيقات جارية لدراسة اسباب اندلاع الحريق.

انتهي ** 2342

