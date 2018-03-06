ظریف: علي اوروبا الزام امیركا بالوفاء بتعهداتها بدلا عن تكرار مطالبها اللامعقولة

وكتب ظریف فی تغریدة له علي صفحته الشخصیة بموقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' مساء الاثنین، لقد قلت لوزیر الخارجیة الفرنسی الیوم (امس الاثنین) بانه علي الاتحاد الاوروبی بدلا عن محاباة امیركا وتكرار مطالبها اللامعقولة، ان تلزمها بالوفاء بتعهداتها.

واضاف، ان الدفاع عن الاتفاق النووی بالكلام فقط لا یكفی خاصة وان امیركا تعد هی نفسها عائقا امام التزام الاتحاد الاوروبی بالاتفاق.

واضاف وزیر الخارجیة الایرانی، انه علي اوروبا وامیركا بدلا عن اثارة الشكوك حول الصواریخ الایرانیة، وقف ارسال الاسلحة بمئات ملیارات الدولارات الي منطقتنا.

وتابع ظریف، ان برنامج الدفاع الصاروخی الایرانی لم تُفرض علیه قیود من قبل مجلس الامن الدولی، وان وجوده ضروری من اجل عدم تكرار معاناة شعبنا حینما تعرض للقصف بالصواریخ من قبل نظام صدام - بدعم من الغرب - (خلال فترة الحرب المفروضة 1980-1988).

وكتب ایضا: ان ایران اقترحت منذ البدایة حلولا سیاسیة حول سوریا والیمن، وهی علي استعداد للتعاون دوما لتحقیق السلام فی المنطقة، ولكن مع شركاء جادین یشتركون معنا فی هذا الهدف ولا یمارسون السحر والشعوذة.

انتهي ** 2342

