رئیس متحف اللوفر : سنقیم مزیدا من التعاون مع اصدقائنا الایرانیین

وفیما اشار الي مساهمة شركتی 'توتال' و'رینو' فی اقامة هذا الحدث الثقافی، قال مارتینز ' انه لمن دواعی سرورنا ان نستضیف اصدقاءنا فی فرنسا لعرض نماذج اثریة من التراث الثقافی والحضاری لكلا البلدین.

واعرب رئیس متحف اللوفر الفرنسی عن تقدیره لجهود المسؤولین لدي المتحف الوطنی الایرانی فی اقامة معرض 'روعة الحضارات العالمیة' بطهران، مؤكدا ان رفع مستوي التبادل الثقافی مدرج علي سلّم برامج متحف اللوفر.

وفی الختام لفت مارتینز الي ان معرض طهران یحتضن آثارا حضاریة وتراثیة لعدد من البلدان ومنها ایران.

انتهي ** ح ع

