خلال مراسم افتتاح معرض النماذج الاثریة لمتحف اللوفر الفرنسی بطهران؛

رئیس متحف اللوفر : سنقیم مزیدا من التعاون مع اصدقائنا الایرانیین

طهران / 5 اذار / مارس /ارنا – قال رئیس متحف اللوفر الفرنسی 'جان لوك مارتینز' فی كلمته خلال مراسم افتتاح معرض 'روعة الحضارات العالمیة' الیوم فی طهران والذی یحتضن عددا من النماذج الاثریة لمعرض اللوفر، قال اننا 'سنضع برامج مستقبلیة بهدف النهوض بمستوي التعاون مع اصدقائنا الایرانیین'.

وفیما اشار الي مساهمة شركتی 'توتال' و'رینو' فی اقامة هذا الحدث الثقافی، قال مارتینز ' انه لمن دواعی سرورنا ان نستضیف اصدقاءنا فی فرنسا لعرض نماذج اثریة من التراث الثقافی والحضاری لكلا البلدین.
واعرب رئیس متحف اللوفر الفرنسی عن تقدیره لجهود المسؤولین لدي المتحف الوطنی الایرانی فی اقامة معرض 'روعة الحضارات العالمیة' بطهران، مؤكدا ان رفع مستوي التبادل الثقافی مدرج علي سلّم برامج متحف اللوفر.
وفی الختام لفت مارتینز الي ان معرض طهران یحتضن آثارا حضاریة وتراثیة لعدد من البلدان ومنها ایران.
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فرهنگی

معرض النماذج الاثریة

متحف لوفر

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رئیس متحف اللوفر : سنقیم مزیدا من التعاون مع اصدقائنا الایرانیین

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