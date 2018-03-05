وزير الخارجية الفرنسي يؤكد علي دور التبادل الثقافي في تنمية العلاقات بين ايران وفرنسا

جاءت تصريحات لودريان هذه خلال مراسم افتتاح معرض 'روعة الحضارات العالمية' اليوم الاثنين في مبني المتحف الوطني بطهران.

واعرب وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته من ان موضوع التبادل الثقافي الي جانب التعاون السياسي مدرج علي سلم اعمال البلدين في زيارته الاولي للجمهورية الاسلامية، والذي تجسد في اقامة هذا المعرض.

وشدد علي ان التبادل السياسي بين الدول رهن بإجراء المحادثات فيما بينها؛ مضيفا ان هذا الامر يحظي باهمية خاصة لدي ايران وفرنسا.

واذ ثمّن جهود القائمين علي تنظيم معرض 'روعة الحضارات العالمية' في طهران؛ صرح لودريان : ينبغي ان اشكر ايران علي هذه الخطوة؛ متطلعا الي اقامة المزيد من البرامج الثقافية والمعارض (المشتركة) في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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