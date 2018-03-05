برسبوليس الايراني يتصدر مجموعته بعد فوزه علي الوصل الاماراتي

واقيمت المباراة علي ملعب آزادي بطهران بحضور اكثر من 33 الف متفرج في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

وسجل برسبوليس هدفي الفوز في الشوط الاول وحملت توقيع فرشاد احمدزاده (الدقيقة 36)، وعلي عليبور (الدقيقة 40 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز تصدر نادي برسبوليس المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف عن السد القطري وناساف الاوزبكي في حين يقبع الوصل الاماراتي في المركز الرابع بدون نقاط.

يذكر ان برسبوليس فاز في الجولة الاولي علي ناساف الاوزبكي 3-0 وخسر في الجولة الثانية امام السد القطري 3-1.

وفي مباراة اخري ضمن المجموعة ذاتها تغلب ناساف الاوزبكي علي السد القطري 1-0.

انتهي ** 1837

