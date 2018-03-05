لاريجاني: ايران وتركيا لديهما عزيمة راسخة لمكافحة الارهاب

واشار لاريجاني اليوم الاثنين خلال استقباله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي ملكان بوزكر والوفد المرافق له الي وجود اواصر ثقافية كثيرة ومشاورات جيدة بين البلدين قائلا ان توسيع العلاقات بين برلماني ايران وتركيا يمكن ان ينمي مستوي العلاقات في مختلف المجالات لكنه يجب ان يتم تحديد قضايا ذات الاهتمام المشترك مسبقا للقيام بتعاون ثنائي .

وصرح ان احدي القضايا الهامة التي تحتاج الي مزيد من التعاون بين الدول المستقلة هي قضية مكافحة الارهاب مضيفا انه للاسف فان هذه المشكله لم تنته بعد بسبب دعم بعض الدول.

ومن جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي خلال اللقاء ان ايران وتركيا لديهما علاقات وطيدة في ظل وجود خلفية تاريخية عريقة بينهما مضيفا اننا نعيش باعتبارنا بلدين كبيرين في منطقة تواجه قضايا وصراعات كثيرة مضيفا ان هذه المنطقة تواجه مخاطر جادة من الناحية الامنية.

واضاف: اننا نامل بان تعيش الدول الجارة في الامن والهدوء في ظل حفظ السيادة الوطنية ووحدة الاراضي وان تكون تركيا دولة آمنة وهادئة في ظل هذا الهدوء ايضا.

وتابع ان الاتفاق الذي حصل في مدينتي سوتشي وآستانه لم يثر دهشة العالم فقط بل كان حدثا مهما للغاية وقيما بالنسبة لنا.

وصرح انه جري تعاون جيد بين ايران وروسيا وتركيا في اطار معالجة القضايا الاقليمية حيث اثمر عن انجازات جيدة.

واشار بوزكر الي الاجتماع الذي عقد بين تركيا وجمهورية آذربيجان وجورجيا الاسبوع الماضي وقال انه تم التاكيد خلال الاجتماع علي ضرورة مشاركة ايران في هذه الاجتماعات فضلا عن دراسة القضايا الاقليمية ونامل بان يتحقق هذا الامر علي وجه السرعة موكدا علي ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين ايران وتركيا.

انتهي**2018 ** 1837

