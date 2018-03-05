رئيس السلطة القضائية: الدول الاستكبارية تستخدم الضرائب لتمويل المعتدين علي اليمن

طهران - 5 اذار - مارس - ارنا - أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانيةآية الله صادق آملي لاريجاني، اليوم الإثنين، أن الدول الاستكبارية تستخدم أموال الضرائب للهجوم علي الدول المسلمة او ممارسة الضغوط عليها، وتسليح بعض دول المنطقة وتساعدها في العدوان علي اليمن.

وخلال ترؤسه اليوم، اجتماعا لكبار مسؤولي القضاء، انتقد آية الله صادق آملي لاريجاني نظرة الغرب الي المرأة، ووصفها بأنها نظرة مادية استهلاكية، تنظر الي المرأة كسلعة وكأداة لممارسة الشهوات، في حين ان الغرب يتهم العالم الاسلامي وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية بانتهاك حقوق المرأة، مؤكدا ان الإسلام أكرم المرأة، ومشيرا الي الآية الكريمة: 'فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَي'.
وأوضح أية الله آملي لاريجاني أنه لا توجد أية قيود في ايران لمساهمة المرأة في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية و...
وأشار الي حادث اعتداء أحد الأشرار بالسلاح الأبيض علي إحدي القاضيات وأشاد بشجاعتها وعدم استسلامها لتهديدات الاشرار، في حين ان الاعلام المناوئ للثورة يلتزم الصمت تجاه هذه الحالات، لكنه يهول أدني خطأ ليستغله لانتقاد النظام الاسلامي.
وفي جانب آخر من حديثه، دعا رئيس السلطة القضائية الي ضرورة ان يبذل المسؤولون والمواطنون جهودهم من اجل منح الأولوية للسلع الايرانية في مشترياتهم، وذلك من اجل المساهمة في ازدهار سوق الانتاج المحلي، والقضاء علي الركود.
وتابع: انه علي سبيل المثال فإن غاندي أركع البريطانيين من خلال حظر سلعهم في الهند.. ونحن لا نقول يجب حظر السلع الاجنبية، لكن المصلحة العامة للبلاد واقتدار النظام تقتضي ان نضع السلع الداخلية في الاولوية، وتساءل: لماذا يجب ان نبتاع سلعا تستخدم الدول الاستكبارية كأميركا وبريطانيا الضرائب الناتجة عنها، لتشن هجماتها علي الدول المسلمة او تمارس الضغوط عليها ومن خلال بيع السلاح تقوم بمساعدة بعض دول المنطقة في ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني المضطهد.
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رئيس السلطة القضائية

اليمن

صادق آملي لاريجاني

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رئيس السلطة القضائية: الدول الاستكبارية تستخدم الضرائب لتمويل المعتدين علي اليمن

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