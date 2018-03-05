مسؤولة أميركية: اننا ندعم أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الإتفاق النووي

فيينا/5 آذار/مارس/إرنا- إمتنعت ممثلة أميركا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإجابة علي سؤال موجه من وكالة إرنا بشأن تحذير رئيس هذه الوكالة من فشل الإتفاق النووي وقالت، 'اننا ندعم أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال'.

وقالت 'نيكول شامبين' القائمة بالأعمال وممثلة أميركا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين، في معرض إجابتها علي طلب مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) لإجراء حوار قصير معها علي هامش أعمال اليوم الأول من الإجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت، 'حوار مع وكالة أنباء إيرانية؟ لا لا؛ لا أستطيع!' ولكن في مواجهة إصرار مراسل إرنا، قالت ردا علي سؤاله بالنسبة للتحذير غير المباشر للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' من فشل الإتفاق النووي قالت، 'انني لست مخولة للتحدث الي وسائل الإعلام حاليا'؛ و'اننا ندعم أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال (الإشراف علي تنفيذ الإتفاق النووي)'.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' قد اكد اليوم الإثنين خلال كلمته الإفتتاحية أمام الإجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أهمية الإتفاق النووي مع إيران قائلا، 'إذا كانت هناك نية لإفشال الإتفاق النووي فان هذا الموضوع يعد خسارة كبري لآليات التأكد من سلمية البرنامج النووي والتعددية'.
واعتبر أمانو الإتفاق النووي إنجازا هاما لآلية التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني مصرحا، 'انني أستطيع أن أقول أن إيران منذ البداية وحتي الآن في حال تنفيذ إلتزاماتها النووية وإنه لمن الضروري أن تواصل إيران وفاءها بالتنفيذ التام لهذه الإلتزامات'.
وتابع أمانو، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من إيران أن تقدم المزيد من التوضيحات حول المشاريع ذات الصلة بتطوير دورة الوقود النووي المعنية بأجهزة الدفع النووي البحرية.
واستمر في ذات السياق، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤيد كما في السابق عدم حرف المواد النووية لإيران المعلن عنها نحو إستخدامات عسكرية وقد تمكنا من الوصول الي كافة المواقع والأماكن المطلوبة وان التقييمات ذات الصلة بعدم وجود مواد أو نشاطات نووية غير معلن عنها في إيران جارية حاليا.
تجدر الإشارة، ان الإجتماع الدوري لأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ قبل عدة ساعات في مقر هذه الوكالة في مدينة فيينا وان دراسة التقرير الجديد للمدير العام حول تنفيذ إيران لإلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي تشكل إحدي محاور هذا الإجتماع.
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مسؤولة أميركية: اننا ندعم أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الإتفاق النووي

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