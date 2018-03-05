السفارة الايرانية في اليابان تحتج لدي المتحف الوطني في توكيو

وقامت السعودية باستخدام عبارة (الخليج العربي) المزورة بدلا من عبارة 'الخليج الفارسي' الحقيقية في ملصقها الذي نصبته في المعرض الذي اقامته تحت عنوان ' Roads to Arabia ' في المتحف.

وارسلت السفارة الايرانية رسالة الي المتحف الوطني في طوكيو بشكل قانوني عقب قيام السعودية بهذا العمل الموهن داعيا فيها المتحف الي اصلاح هذه العبارة في الملصقات كما قام الطلاب والرعايا الايرانيون المقيمون في اليابان بجمع تواقيع وارسال عريضة الي المتحف لاعلان احتجاجهم علي هذا العمل السعودي.

ودعت السفارة الايرانية في رسالتها الاحتجاجية الي استخدام الاسم الحقيقي (الخليج الفارسي) وفقا لبلاغ الامم المتحدة وارفقت هذا البلاغ بها.

انتهي**2018 ** 1837

