ظریف : اوروبا مطالبة بالضغط علي امریكا لتنفیذ تعهداتها فی اطار الاتفاق النووی

جاءت تصریحات وزیر الخارجیة الایرانی هذه الیوم الاثنین خلال اللقاء مع نظیره الفرنسی جان ایف لودریان الذی یجری والوفد المرافق زیارة لطهران حالیا.

وفیما نوّه الي موقف اوروبا وفرنسا 'المبدئیة' ازاء الاتفاق النووی اعرب ظریف عن انتقاده لبعض الاجراءات وتصریحات المسؤولین الاوروبیین فیما یخص تنفیذ الاتفاق وایضا تاثرها بالضغوط الامریكیة فی هذا الخصوص.

وقال وزیر الخارجیة الایرانی ان الاتفاق النووی بوصفه وثیقة متعددة الاطراف والتی ساهمت اوروبا فی انجازه ایضا؛ مضیفا انه بشهادة 10 تقاریر صادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة فقد التزمت ایران بكامل تعهداتها فی اطار الاتفاق النووی.

وتابع ظریف، لكن هذا الاتفاق یتعرض حالیا لألاعیب غیرمنطقیة وتسییس من جانب الامریكان، وبالتالی فمن شان اوروبا ان تتولي دورا یهدف للحفاظ علي هذا الانجاز الدولی وقبل كل شیئ وبالتزامن مع تنفیذها لكامل بنود الاتفاق، فإن اوروبا مطالبة بفرض الضغط علي امریكا لتنفذ تعهداتها فی اطار الاتفاق النووی وان لا تسمح لها رغم كافة انتهاكاتها ونقضها للعهود بان تحقق مطالبها غیر المنطقیة وغیر القانونیة.

وشدد ظریف علي ان الحفاظ علي هذا الانجاز الدبلوماسی الدولی یجب ان یحظي باهتمام وبنفس المستوي لدي الجمیع، وأن لا یقتصر علي التصریحات فقط؛ مبینا ان امریكا لم تنقض الاعهد فی تنفیذ تعهداتها فحسب وانما تعمد الي منع اوروبا من تنفیذ هذا الاتفاق.

وفی معرض الاشارة الي التطورات الاقلیمیة، نوّه وزیر الخارجیة الایرانی بجهود طهران ومقترحاتها بهدف تسویة التحدیات الراهنة فی المنطقة؛ معربا عن اسفه من ان بعض الاطراف لا تحمل ای رغبة لحل هذه التحدیات.

واردف قائلا : نحن علي یقین بان اوروبا اذا كانت جادة فی مواقفها لوقف الكوارث الانسانیة فی المنطقة، فهی قادرة علي اجراء تشاورات مع ایران فی هذا الخصوص، لكن اذا كانت تسعي وراء اهداف دعائیة او ارضاء امریكا فإن الجمهوریة الاسلامیة لن تدخل فی هذه اللعبة.

وردا علي تصریحات وزیر الخارجیة الفرنسی حول القدرات الصاروخیة الایرانیة، اذ قدم ظریف شرحا حول المفاوضات النوویة والتركیز المبرهن علي هذه الحقیقة بأن موضوع الصواریخ خارج عن الاتفاق النووی وایضا القرار 2231، صرح ان امریكا وسائر الدول التی حولت منطقتنا الي برمیل من الباروت عبر صفقاتها لبیع السلاح ینبغی علیها ان تكف عن مواصلة هذه الاجراءات.

وقال ظریف ان القوة العسكریة الایرانیة هی للدفاع عن البلاد والردع؛ مردفا ان ایران وفی ضوء تجاربها المریرة خلال 'الحرب المفروضة'، ادركت بضرورة الاستناد الي قدراتها الردعیة من اجل الدفاع عن مواطنیها.

من جانبه، قال وزیر الخارجیة الفرنسی فی هذا اللقاء ان بلاده تؤمن تماما بضرورة تنفیذ الاتفاق النووی واتخذت اجراءات عملیة عدیدة و واسعة النطاق بهدف تنفیذ هذا الاتفاق؛ لافتا فی ذات السیاق الي استثمارات (بلاده) فی صناعة السیارات والطاقة الایرانیة وفتح خطوط ائتمان خاصة للتعاون التجاری والاستثماری فی المشاریع المشتركة مع ایران.

وقال لودریان ان فرنسا واوروبا خاصة، متعهدة وترغب فی تنفیذ الاتفاق النووی رغم وجود الضغوط الامریكیة.

وبحسب الوزیر الفرنسی، فقد بادرت باریس الي اجراءات جیدة فیما یخص التعاون المصرفی؛ مضیفا ان حجم استثمارات الشركات الفرنسیة فی ایران شهدت نموا ملحوظا فی مرحلة ما بعد الاتفاق النووی.

یذكر ان الجانبین الایرانی والفرنسی استعرضا فی محادثاتهما الیوم مختلف القضایا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا الي التطورات الراهنة فی المنطقة ولاسیما الوضع فی سوریا والیمن.

و وصل وزیر الخارجیة الفرنسی جان ایف لودریان الي طهران فجر الیوم الاثنین، یرافقه وفد رفیع المستوي، للقاء المسؤولین فی البلاد، حیث اجري محادثات مع امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی الامیرال علی شمخانی.

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