ايران تعلن استعدادها للتعاون مع قرغيزيا في مجال المياه والطاقة

وصرح اردكانيان اليوم الاثنين خلال استقباله السفير القرغيزي آواز بيك عبدالرزاق ان تواجد الشركات العامة والخاصة الايرانية في قرغيزيا يمكن ان تلعب دورا فاعلا في تطوير النشاطات الاقتصادية بين البلدين مضيفا ان وزارة الطاقة اعلنت استعدادها لتشكيل لجنة التعاون المشتركة واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين منذ فترة طويلة.

ومن جانبه اعلن السفير القرغيزي في طهران خلال اللقاء عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مجال الطاقة والمياه.

واعرب عن رغبته في تواجد الشركات الايرانية في قرغيزيا بشكل واسع معلنا بذل كافة جهوده في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

انتهي**2018 ** 1837

