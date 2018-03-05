ايران تعلن استعدادها للتعاون مع قرغيزيا في مجال المياه والطاقة

طهران/5آذار/مارس- قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون المشترك مع جمهورية قرغيزيا في مجال الطاقة والمياه والزراعة خارج الحدود.

وصرح اردكانيان اليوم الاثنين خلال استقباله السفير القرغيزي آواز بيك عبدالرزاق ان تواجد الشركات العامة والخاصة الايرانية في قرغيزيا يمكن ان تلعب دورا فاعلا في تطوير النشاطات الاقتصادية بين البلدين مضيفا ان وزارة الطاقة اعلنت استعدادها لتشكيل لجنة التعاون المشتركة واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين منذ فترة طويلة.
ومن جانبه اعلن السفير القرغيزي في طهران خلال اللقاء عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مجال الطاقة والمياه.
واعرب عن رغبته في تواجد الشركات الايرانية في قرغيزيا بشكل واسع معلنا بذل كافة جهوده في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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ايران تعلن استعدادها للتعاون مع قرغيزيا في مجال المياه والطاقة

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