تعيين مديرعام جديد للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية

آستارا/5آذار/مارس- عين نصرالله دشتي مديرا عاما جديدا للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية بعد مرور نحو شهرين علي الحادث الذي وقع لناقلة النفط الايرانية 'سانتشي' في بحر الصين الجنوبي الشرقي.

وافادت دائرة العلاقات العامة والشوون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية في بيان اليوم الاثنين انه بقرار من مدير عام صندوق التقاعد في البلاد تم تعيين سردشتي ممثلا للصندوق للعضوية في مجلس ادارة الشركة الوطنية لناقلات النفط .
واضافت ان سردشتي تم تعيينه مديرا عاما جديدا للشركة الوطنيه لناقلات النفط خلال الجلسة التي عقدها مجلس الادارة للشركة حيث حل سردشتي محل سيروس كيان ارثي.
وشغل سردشتي منصب قسم الادارة التجارية للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية قبل اختياره مديرا عاما جديدا للشركة.
يشار الي ان ناقلة النفط الايرانية 'سانتشي' المسجلة في بنما قد غرقت بعد اندلاع حريق فيها جراء اصطدامها بسفينة شحن صينية في بحر الصين الجنوبي الشرقي يوم 6 كانون الثاني / يناير الماضي ما أدي الي مقتل جميع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا (30 ايرانيا و 2 من بنغلاديش) اثر الحريق الذي نشب فيها واستمر 8 ايام قبل غرقها.
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تعيين مديرعام جديد للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية

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