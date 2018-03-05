آية الله أراكي: ليتحد المسلمون كافة لمكافحة الإرهاب الصهيوني

وأضاف آية الله أراكي خلال الإجتماع الثالث عشر لعلماء العالم الإسلامي حول موضوع 'دور إنتصار محور المقاومة في إتحاد الأمة الإسلامية الذي عقد اليوم الإثنين في دمشق برعاية مكتب ممثلية قائد الثورة الإسلامية في سوريا، إن للكيان الصهيوني تواجدا غير شرعي في المنطقة ولهذا ينبغي لعلماء الدين أن يسلطوا الضوء أمام الرأي العام علي جرائم هذا الكيان'.

واستمر بالقول، 'ان الإستكبار العالمي يهدف الي ضرب الأمة الإسلامية لا سيما جبهة المقاومة لكي يتمكن من إبقاء الكيان الصهيوني في المنطقة'.

وصرح أراكي خلال هذا الإجتماع الذي انعقد في العاصمة السورية دمشق واستمر ليوم واحد، بحضور عدد من علماء الدين الشيعة والسنة من سوريا والعراق ولبنان وإيران والبحرين صرح، 'إننا علي اعتاب الدخول في مرحلة جديدة علي صعيد العالم الإسلامي والمنطقة لا سيما بعد تحقيق الجيش السوري تلك الإنتصارات وذلك بالتعاون مع أبناء شعب هذا البلد ومناضلي المقاومة الإسلامية؛ المرحلة الجديدة التي يتوجب فيها إحباط مؤامرات التكفيريين المثيرة للفرقة بين الأمة الإسلامية'.

من جانبه، قال وزير الأوقاف السوري 'عبد الستار السيد' خلال هذا الإجتماع، انه 'لا يوجد أي شك أن الركنين الأساسيين وهما قائد الثورة الإسلامية ومحور المقاومة تسببا في تحقيق الإنتصارات ضد الإرهابيين في سوريا'.

وأضاف، ان الحرب الإرهابية- الوهابية- التكفيرية التي فرضت علي سوريا، باءت بالفشل بفضل الدعم الذي قدمته جبهة المقاومة.

وفي معرض تأكيده علي ضرورة إتحاد وتضامن الأمة الإسلامية أمام كافة مؤامرات الأعداء صرح، ان كافة تعاليم القرآن المجيد وسنة الرسول الكريم (ص) والأصول الدينية تفرض علينا وتحثنا علي الإتحاد لكي نتمكن من التغلب علي أعداءنا.

إنتهي**أ م د** 1837

