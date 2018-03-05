برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

طهران / 5 اذار /مارس /ارنا-
اكد رئیس لجنة الشؤون الخارجیة بالبرلمان التركی ولكان بوزكر، علي تطویر العلاقات والتعاون الشامل بین طهران وانقرة، معتبرا ان الارضیة متوفرة لهذا التعاون علي مختلف الصعد من خلال ابرام اتفاقیات ذات صلة.

وخلال لقائه رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة الایرانیة التركیة احمد علی رضا بیكی، فی انقرة الاحد، قال بوكز ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتركیا یمكنهما التعاون فی مختلف المجالات ومنها السیاحة والقطاع الخاص، ذلك لان الارضیة متوفرة لتنمیة هذه الانشطة من خلال ابرام اتفاقیات ذات صلة.
وفی جانب اخر من حدیثه اشار البرلمانی التركی الي التعاون القائم بین ایران وتركیا وروسیا بشان القضیة السوریة فی اجتماع سوتشی، معتبرا موقف بلاده بانه مبنی علي الصداقة والتعاون مع جمیع الدول خاصة الدول الجارة منها.
من جانبه اعتبر رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة الایرانیة التركیة ان لدي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتركیا طاقات واسعة لتطویر التعاون السیاسی والاقتصادی والثقافی بینهما وبامكان برلمانی البلدین اداء دور مهم فی استمرار وتطویر العلاقات الثنائیة.
ووصف علی رضا بیكی التعاون السیاسی والاقلیمی بین البلدین فی مكافحة الارهاب والقضاء علیه بانه ایجابی وبناء، معتبرا ذلك عقبة امام اطماع المستعمرین.
واشار الي اهمیة القطاع الخاص فی البلدین فی تعزیز العلاقات الثنائیة، مؤكدا علي جهود مجموعتی الصداقة البرلمانیة فی البلدین لایجاد المجالات اللازمة فی هذا الاطار.
واكد ضرورة تطویر خطوط سكك الحدید فی تعزیز العلاقات الاقتصادیة والسیاحیة بین البلدین.
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برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

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