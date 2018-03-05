مقتل 4 من مسلحی 'داعش' فی الحویجة بینهم 'قیادی' مشترك بحادثة السعدونیة

طهران / 5 اذار /مارس /ارنا-
اعلن لواء علی الاكبر أحد فصائل الحشد الشعبی، الاحد، عن مقتل 4 من مسلحی 'داعش' وتطهیر 3 قري بعملیة استباقیة فی الحویجة، فیما أشار الي أن أحد القتلي قیادی مشترك بحادثة السعدونیة.

ونقلت 'السومریة نیوز' عن مسؤول عملیات لواء 'علی الاكبر' سجاد عبد الله قوله فی بیان صحفی ، إن 'قوات لواء علی الاكبر اللواء 11 فی الحشد الشعبی نفذت، وحسب معلومات استخباریة من قبل استخبارات الحشد الشعبی، عملیة استباقیة علي القري التابعة لقضاء الحویجة، وهما قریتی مكیصم وتل لحم'، موضحا أن 'العملیة استمرت لـ 4 ساعات، تمكنّا خلالها من السیطرة علي مضافات للعدو فضلا عن مقر عملیات تابع لهم'.
واضاف عبد الله، أنه 'تم قتل 4 دواعش، بینهم أحد القیادیین الذین اشتركوا فی جریمة اغتیال مجموعة من استخبارات الحشد التی نفذت قبل عدة ایام فی قریة السعدونیة'، مشیرا الي 'تطهیر 3 قري والسیطرة علي 6 انفاق تابعة للعدو'.
یذكر ان الحشد الشعبی اكد، الاثنین (19 شباط 2018)، ان قوة خاصة من الحشد تعرضت مساء الأحد (18 شباط 2018)، لكمین غادر من قبل مجموعة إرهابیة فی منطقة الحویجة متنكرة بالزی العسكری مما أدي إلي اشتباكات عنیفة دامت لأكثر من ساعتین، حیث بادرت قوة أخري من الحشد الشعبی بالدخول إلي المنطقة والتدخل لدحر العدو وقتل عدد منهم، وبسبب كثرة أعداد المهاجمین والأجواء الجویة الصعبة استشهد 27 عنصرا من القوة الخاصة المحاصرة.
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