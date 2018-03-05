روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

طهران / 5 اذار /مارس /ارنا-
اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة المزيد من مشاركة منظمة البرمجة والتخطيط والمصارف وصناديق التنمية لتطوير صناعة السياحة والنهوض ببرامج توفير فرص العمل المبنية علي اساس هذه الصناعة.

وخلال اجتماع الحكومة عصر الاحد والذي عقد برئاسة الرئيس حسن روحاني، تم البحث حول تقرير منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، بشان كيفية الاداء والبرامج المستقبلية لصناعة السياحة.
واعتبر الرئيس الايراني السياحة والصناعات اليدوية بانها ذات اهمية بالغة في توفير فرص العمل، لافتا الي ان الدعاية المناسبة للتعريف بنقاط الجذب السياحي الداخلي بهدف تطوير السياحة في الداخل واتخاذ التمهيدات اللازمة للتقليل من النفقات وتسهيل السياحة الداخلية مقارنة مع سفر الايرانيين للخارج، تعد من جملة ضرورات هذا القطاع.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

روحاني

السياحة

فرص العمل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

معظم المشاهدات

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

خبير أمريكي: الدور الايراني في الحرب ضد داعش كان مصيرياً

خبير أمريكي: الدور الايراني في الحرب ضد داعش كان مصيرياً

رئيسة حركة ارادة العراقية لحكام السعودية : اضربوا رؤوسكم بالحائط !

رئيسة حركة ارادة العراقية لحكام السعودية : اضربوا رؤوسكم بالحائط !

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

خلال الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي؛

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل `فرزاد بي` الغازي

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل 'فرزاد بي' الغازي

أحدث الأخبار

برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

مقتل 4 من مسلحی `داعش` فی الحویجة بینهم `قیادی` مشترك بحادثة السعدونیة

مقتل 4 من مسلحی 'داعش' فی الحویجة بینهم 'قیادی' مشترك بحادثة السعدونیة

عدّاء ايراني خامسا في سباق 60 متر ببطولة العالم لالعاب القوي داخل الصالة

عدّاء ايراني خامسا في سباق 60 متر ببطولة العالم لالعاب القوي داخل الصالة

مسؤول برلماني عراقي: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس

مسؤول برلماني عراقي: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس

روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

موضوعات مرتبط