الأسد: التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية

طهران / 5 اذار/مارس /ارنا-
وصف الرئيس السوري بشار الاسد، التحالف الغربي بانه القوة الجوية الداعشية بغض النظر عن التسمية، معتبرا الحملة الإعلامية والسياسية ضد سورية بانها تهدف إلي استنهاض الإرهابيين.

وقال الرئيس الأسد في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام امس الاحد، ان التحالف الغربي يقوم بارتكاب المجازر بشكل مستمر ضد المدنيين، وضد القوات العربية السورية أو ضد القوات التي تقاتل مع الجيش السوري ضد “داعش”، ولكن هل سمع أحد فينا خلال هذه السنوات، منذ بدأوا بعمليات القصف غير الشرعية وخرق الأجواء السورية، هل سمعنا بأنهم حققوا نتيجة واحدة ضد “داعش”؟ هل قاموا بقصف موقع واحد لـ “داعش”؟ فعليا لا. نستطيع أن نقول بكل بساطة بأن هذا التحالف هو القوة الجوية الداعشية، بغض النظر عن التسمية.
وأكد الرئيس السوري أن الحملة الإعلامية والسياسية ضد سورية تحت العناوين الإنسانية تهدف بشكل أساسي إلي استنهاض الإرهاب والإرهابيين بعد الضربات المتلاحقة ضدهم.
وقال الرئيس الأسد إن 'الحديث عن الإنسانية بالمنطق الغربي يعني شيئا وحيدا يترجم في سورية وهو أن الجيش العربي السوري يتقدم'.
وأشار الرئيس السوري إلي أن الغالبية في الغوطة الشرقية يريدون الخروج من كنف الإرهابيين إلي حضن الدولة ولذلك العملية ضد الإرهاب ستستمر بالتوازي مع فتح المجال للمدنيين للخروج إلي مناطق الدولة.
وأوضح الرئيس الأسد أن موضوع الكيميائي أصبح من مصطلحات قاموس الكذب الغربي وهو مجرد ابتزاز يستخدم عادة ذريعة لتوجيه ضربات إلي الجيش السوري.
وأضاف إن التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية وهذا التحالف يدعم 'جبهة النصرة' و'داعش' والمنظمات الإرهابية المشابهة من دون أي خجل.
وأكد الرئيس السوري أن دخول القوات الشعبية إلي عفرين شيء طبيعي فعندما يكون هناك عدوان خارجي فإنه من الطبيعي أن تتوحد الشرائح الاجتماعية بمختلف انتماءاتها في ظل انشغال الجيش السوري بقتال الإرهابيين في أماكن أخري.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الرئيس الاسد

سوريا

التحالف الغربي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الأسد: التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية

معظم المشاهدات

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

خبير أمريكي: الدور الايراني في الحرب ضد داعش كان مصيرياً

خبير أمريكي: الدور الايراني في الحرب ضد داعش كان مصيرياً

رئيسة حركة ارادة العراقية لحكام السعودية : اضربوا رؤوسكم بالحائط !

رئيسة حركة ارادة العراقية لحكام السعودية : اضربوا رؤوسكم بالحائط !

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

خلال الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي؛

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل `فرزاد بي` الغازي

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل 'فرزاد بي' الغازي

أحدث الأخبار

برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

مقتل 4 من مسلحی `داعش` فی الحویجة بینهم `قیادی` مشترك بحادثة السعدونیة

مقتل 4 من مسلحی 'داعش' فی الحویجة بینهم 'قیادی' مشترك بحادثة السعدونیة

عدّاء ايراني خامسا في سباق 60 متر ببطولة العالم لالعاب القوي داخل الصالة

عدّاء ايراني خامسا في سباق 60 متر ببطولة العالم لالعاب القوي داخل الصالة

مسؤول برلماني عراقي: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس

مسؤول برلماني عراقي: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس

روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

موضوعات مرتبط