الأسد: التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية

وقال الرئيس الأسد في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام امس الاحد، ان التحالف الغربي يقوم بارتكاب المجازر بشكل مستمر ضد المدنيين، وضد القوات العربية السورية أو ضد القوات التي تقاتل مع الجيش السوري ضد “داعش”، ولكن هل سمع أحد فينا خلال هذه السنوات، منذ بدأوا بعمليات القصف غير الشرعية وخرق الأجواء السورية، هل سمعنا بأنهم حققوا نتيجة واحدة ضد “داعش”؟ هل قاموا بقصف موقع واحد لـ “داعش”؟ فعليا لا. نستطيع أن نقول بكل بساطة بأن هذا التحالف هو القوة الجوية الداعشية، بغض النظر عن التسمية.

وأكد الرئيس السوري أن الحملة الإعلامية والسياسية ضد سورية تحت العناوين الإنسانية تهدف بشكل أساسي إلي استنهاض الإرهاب والإرهابيين بعد الضربات المتلاحقة ضدهم.

وقال الرئيس الأسد إن 'الحديث عن الإنسانية بالمنطق الغربي يعني شيئا وحيدا يترجم في سورية وهو أن الجيش العربي السوري يتقدم'.

وأشار الرئيس السوري إلي أن الغالبية في الغوطة الشرقية يريدون الخروج من كنف الإرهابيين إلي حضن الدولة ولذلك العملية ضد الإرهاب ستستمر بالتوازي مع فتح المجال للمدنيين للخروج إلي مناطق الدولة.

وأوضح الرئيس الأسد أن موضوع الكيميائي أصبح من مصطلحات قاموس الكذب الغربي وهو مجرد ابتزاز يستخدم عادة ذريعة لتوجيه ضربات إلي الجيش السوري.

وأضاف إن التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية وهذا التحالف يدعم 'جبهة النصرة' و'داعش' والمنظمات الإرهابية المشابهة من دون أي خجل.

وأكد الرئيس السوري أن دخول القوات الشعبية إلي عفرين شيء طبيعي فعندما يكون هناك عدوان خارجي فإنه من الطبيعي أن تتوحد الشرائح الاجتماعية بمختلف انتماءاتها في ظل انشغال الجيش السوري بقتال الإرهابيين في أماكن أخري.

انتهي ** 2342

