المتحدث بأسم المقاومة الاسلامیة- كتائب حزب الله: من یطالب ببقاء الامیركان فهو عمیل لهم

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وقال المتحدث العسكری باسم المقاومة الاسلامیة - كتائب حزب الله جعفر الحسینی فی حدیث لوكالة (الاتجاه برساننا)، نحن 'تركنا الوقت اكثر واكثر للحكومة العراقیة لكی یتحدثوا مع الامریكان ویعملوا معهم، وفی الفترة الاخیرة طلب البعض من القریبین للمقاومة فی العملیة السیاسیة أن نعطی فرصة للحكومة العراقیة لكی تقوم بما علیها ومن ثم یأتی دور المقاومة'، مؤكدا 'ان الامریكان یصرون علي البقاء فی العراق والمقاومة تصر علي عدم بقائهم' .

واشار الحسینی الي 'ان شكل المواجهة سیختلف كثیرا، كل هذه الاجراءات والاسالیب التی یتخذها الامریكیون لن تجدی نفعا او تطیل من امد بقائهم فی العراق، هم یتحركون وهناك تحركات قد لا تظهر للعلن، وهناك تواجد فی عدة مناطق، وهم یتنقلون من منطقة الي منطقة اخري، لن ندخل فی تفاصیل الحركة بأعتبار ان ذلك یدخل فی اطار آلیة العمل الامنی والمعلوماتی، وأن المرحلة المقبلة ستتضمن تكتیكات مختلفة، لن تكون كما سبق'، حیث أن المقاومة ازدادت امكاناتها وتضاعفت عشرات المرات بعد هذه الفترة، وهی تمتلك ما لم تكن تمتلكه فی تلك السنوات، كذلك تحركات الامریكان وتواجدهم ستختلف، سیستعملون مقرات مشتركة مع الجیش العراقی والاجهزة الامنیة، وهم یدركون تماما اننا لن نتعرض للعراقیین، لكننا ایضا ارسلنا رسائل الي كل قیادات هذه المقرات المشتركة مع الامریكان وابلغناهم بضرورة الابتعاد عن هذه المواقع، وان لا یكونوا درعا بشریا للأمریكان، ولقد اوصلنا للأمریكان رسائل میدانیة' .

واكد المتحدث العسكری بأسم كتائب حزب الله 'ان بعض الاصوات السنیة المطالبة ببقاء القوات الأمیركیة لا تمثل السنة'، مضیفا 'ان السنة هم ادري بما فعله الامریكان سابقا، ومن احتضن تنظیم القاعدة واوجد لهم غطاء هم الامریكان، وهم من اسسوا الصحوات ومنحوها السلاح وهو ذات السلاح الذی تم رفعه علي اهل الانبار لاحقا، وهم المتضرر الاكبر من هذا الموضوع، واذا كانت هناك اصوات هنا وهناك تنادی بذلك فهی لا تمثل غیر نفسها ولا یمكن اعتبارها سوي عملاء للأمریكان' .

ونوه الحسینی الي 'ان غالبیة المتواجدین فی تحالف الفتح الانتخابی قادرین علي مواجهة المشروع الأمیركی، وهم من فصائل المقاومة والحشد ممن لبوا نداء المرجعیة الدینیة وضحو بأغلي ما یملكون، وهم احرص الناس علي وحدة هذا البلد، وقد برهنوا علي ذلك حینما ذهبوا لتحریر الانبار والموصل، بالتالی هم واجهوا تنظیم داعش الذی یمثل الاداة الامریكیة ویریدون ان یستمروا فی ذلك' .

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