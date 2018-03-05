خلال استقباله جابري انصاري..

الرئيس الأسد : الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده

طهران / 5 اذار / مارس/ارنا-
اكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله في دمشق الاحد حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له، بان الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده.

واوردت 'سانا' ان اللقاء شدد علي ضرورة وضع أرضية مشتركة وفهم واضح لأهم المخرجات التي صدرت عن مؤتمر سوتشي والتي اتفق عليها المشاركون الحاضرون فيه مع التأكيد علي أهمية التزام الوسيط الدولي ديمستورا بدوره كمسهل للحوار فقط.. كما بحث اللقاء تداعيات العدوان التركي المستمر علي عفرين ومواقف تركيا العدوانية تجاه سورية.
وأكد الرئيس الأسد أهمية التنسيق المسبق والدائم بين سورية والدول الصديقة حول مختلف القضايا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة مشدداً علي أن الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده وأن هذا القرار لن يكون بيد أي أحد آخر.
واضافت 'سانا' ان الرئيس السوري اشار الي أن العدوان التركي الحالي علي عفرين دليل جديد علي استمرار تركيا بسياستها العدوانية تجاه سورية وإثبات آخر علي أن الوثوق بهذه السياسة والقائمين عليها أمر غير ممكن.
من جانبه أكد أنصاري حرص ايران الدائم علي التنسيق والتشاور مع سورية في مختلف المجالات مشدداً علي أن أي جهد ستقوم به إيران لدعم الحل السياسي للأزمة في سورية سيكون بالاتفاق مع القيادة السورية.. مشيراً إلي أن لسورية وشعبها مكانة خاصة لدي إيران شعباً وحكومة.
وحضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور غسان عباس مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية..
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الرئيس الأسد : الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده

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