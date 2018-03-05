ماكرون : الدفاع عن الاتفاق النووي يجسّد نهجنا الواضح والصريح

طهران / 4 اذار / مارس / ارنا – قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال الاتصال الهاتفي اليوم الاحد، مع نظيره الايراني حجة الاسلام حسن روحاني، قال انه يرغب في اقامة علاقات واضحة، وثيقة ومستدامة مع ايران؛ مضيفا ان باريس تبذل قصاري جهدها للدفاع عن الاتفاق النووي وان 'هذا الموقف يجسّد نهجنا الواضح والصريح'.

واردف ماكرون قائلا، 'لطالما اكّدتُ باننا لا نسعي الي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، لكننا نرغب في اجراء محادثات حول القضايا الاخري'.
واكد علي ان ايران وفرنسا تتحملان مسؤولية كبري ازاء الوضع الراهن في المنطقة؛ مشددا علي ضرورة التعاون بين البلدين فيما يخص القضايا الاقليمية وبما يشمل سوريا ولبنان.
وقال الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني، ان بلاده ترغب في المضي قدما لتنفيذ مشروع بهدف ارساء السلام والاستقرار داخل سوريا؛ داعيا الجمهورية الاسلامية للتعاون في هذا الخصوص.
وتطلع ماكرون الي زيارة الجمهورية الاسلامية في اول فرصة مناسبة واجراء محادثات مع المسؤولين في البلاد.
هذا واكد الرئيسان الايراني والفرنسي في هذا الاتصال ضرورة التسريع في ترسيخ الاستقرار داخل سوريا واتخاذ اجراءات متعددة الاطراف في هذا الاطار؛ وكلفا وزيري خارجية البلدين الي اجراء المشاورات حول هذا المشروع وايضا ارسال المساعدات الانسانية الي الشعب السوري بوصفها اولي الخطوات في هذا الخصوص.
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ماكرون : الدفاع عن الاتفاق النووي يجسّد نهجنا الواضح والصريح

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