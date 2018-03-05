خلال الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي؛

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

طهران / 4 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني ان ايران ستواصل الالتزام بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي طالما نفذت الاطراف الاخري هذا الاتفاق.

جاءت تصريحات الرئيس روحاني هذه خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه نظيره الفرنسي امانويل ماركون عصر اليوم الاحد.
واذ اعرب عن تقديره لمواقف باريس حيال الاتفاق النووي، جدد روحاني تاكيده بضرورة التزام كافة الاطراف بهذا الاتفاق.
واضاف رئيس الجمهورية خلال الاتصال قائلا، ان ايران مصممة علي ترسيخ علاقات مستقرة مع دولة فرنسا، وبما يصب قطعا في سياق العلاقات العريقة والقائمة علي اسس الصداقة بين شعبي البلدين؛ مضيفا ان الجمهورية الاسلامية مستعدة لاقامة التعاون الوثيق في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع فرنسا .
وفي جانب اخر من تصريحاته خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون، تطرق روحاني الي بعض المزاعم حول مايسمي بـ 'المفاوضات المكلمة' حول الاتفاق النووي، مصرحا ان 7 بلدان توصلت الي اتفاق وقد صادق مجلس الامن الدولي عليه ايضا؛ حيث التزمت ايران بكامل تعهداتها ازاء هذا الاتفاق لكن للاسف عمدت امريكا علي الدوام الي وضع العراقيل في مسار الاتفاق النووي.
الي ذلك، وصف الرئيس روحاني المحادثات الايرانية – الاوروبية حول القضايا الاقليمية بـ'المميزة'؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا التعاون لا تربطه اي صلة بالاتفاق النووي؛ وان الموضوع الهام في هذا الاطار هو ان تتحرك اوروبا باتجاه التزام امريكا الكامل بهذا الاتفاق.
واردف روحاني قائلا، ايران ايران مستعدة لاجراء التشاورات والتعاون بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك مع فرنسا، 'لكوننا بلدين صديقين'.
وقال ان الجمهورية الاسلامية مستعدة لتبادل الرؤي ومناقشة المعضلات المطروحة علي الساحة الدولية وخاصة الاقليمية بما يشمل مكافحة الارهاب، مع جميع البلدان الصديقة.
وفيما اشار الي تفشّي الامراض والمجاعة في اليمن الي جانب القصف المستدام للشعب الاعزل في هذا البلد، طالب الرئيس الايراني اوروبا ولاسيما فرنسا بمساعدة الشعب اليمني المظلوم.
وقال روحاني : نحن نشاهد ارتكاب جرائم الحرب في اليمن؛ وعليه ينبغي علي البلدان التي تزود السعودية والتحالف العربي بالسلاح ان تتحمل المسؤولية في هذا الخصوص.
وحول لبنان، فقد اكد رئيس الجمهورية ضرورة الحفاظ علي الاستقرار والهدوء، واجراء انتخابات جيدة وسليمة بمشاركة جميع التيارات السياسية في هذا البلد.
وفيما يخص سوريا، فقد اكد روحاني ان ايران مستعدة علي اقامة تعاون شامل مع جميع البلدان المؤثرة في سياق ايصال المساعدات الانسانية الي الشعب السوري.
وبشان موضوع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الي طهران، قال روحاني : نحن نرحب بهذه الزيارة ونعتبر ان التعاون بين طهران وباريس من شانه ان يكون مؤثرا علي صعيد القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

روحاني

ماكرون

ازاء الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

معظم المشاهدات

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

قاسمی: الحوار بین ایران واوروبا جار منذ عقود ولا مانع فی ذلك

خبير أمريكي: الدور الايراني في الحرب ضد داعش كان مصيرياً

خبير أمريكي: الدور الايراني في الحرب ضد داعش كان مصيرياً

رئيسة حركة ارادة العراقية لحكام السعودية : اضربوا رؤوسكم بالحائط !

رئيسة حركة ارادة العراقية لحكام السعودية : اضربوا رؤوسكم بالحائط !

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

خلال الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي؛

روحاني : طهران ستلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي طالما وفت الاطراف الاخري بهذا الاتفاق

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل `فرزاد بي` الغازي

وزير النفط: ايران والهند متفقتان حول الاطار العام لتطوير حقل 'فرزاد بي' الغازي

أحدث الأخبار

برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

برلمانی تركی یؤكد علي تطویر العلاقات الشاملة مع ایران

مقتل 4 من مسلحی `داعش` فی الحویجة بینهم `قیادی` مشترك بحادثة السعدونیة

مقتل 4 من مسلحی 'داعش' فی الحویجة بینهم 'قیادی' مشترك بحادثة السعدونیة

عدّاء ايراني خامسا في سباق 60 متر ببطولة العالم لالعاب القوي داخل الصالة

عدّاء ايراني خامسا في سباق 60 متر ببطولة العالم لالعاب القوي داخل الصالة

مسؤول برلماني عراقي: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس

مسؤول برلماني عراقي: دور ايران في مكافحة الارهاب بارز جدا وملموس

روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

روحاني يؤكد علي تطوير برامج توفير فرص العمل المبنية علي السياحة

موضوعات مرتبط