قائد الثورة يعين ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري ورئيس مكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة

طهران/4 آذار/مارس/إرنا- عين قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي في حكمين منفصلين كلا من حجة الإسلام 'عبد الله حاج صادقي' ممثلا للولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية وحجة الإسلام 'علي سعيدي' رئيسا لمكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأعرب القائد في نص قراره لتعيين حاج صادقي، عن توقعه الإرتقاء بالروحانية والبصيرة وتعزيز المعنويات الجهادية والثورية لدي كافة القادة والضباط وقوات التعبئة وأسرهم وذلك عبر الإستفادة القصوي من الطاقات المتوفرة في الحوزات الدينية وتوظيف رجال الدين العلماء العاملين وذوي الفاعلية والممتثلين للسياسات التي تم إبلاغها وتعزيز التعاطي مع القيادة العامة للحرس الثوري في فترة توليه مهام منصب ممثل للولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية.
كما صرح في نص قراره لتعيين سعيدي انه من المتوقع الإرتقاء بمستوي الجهوزية الروحية والبصيرة الدينية للقادة وكافة موظفي القوات المسلحة وأسرهم في فترة ترأسه لمكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة وذلك عبر الإستفادة القصوي من طاقات ممثلية الولي الفقيه في الحرس الثوري ومؤسسات التوجيه السياسي في القوات المسلحة وذلك عبر تحديد السياسات والتنسيق والإشراف والتعاطي الوثيق والمتسق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.
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سياسي

قائد الثورة الإسلامية

ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري

التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة

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قائد الثورة يعين ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري ورئيس مكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة

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