محلل سياسي روسي: اجراءات ايران تعزز استقرار الشرق الاوسط

موسكو/4آذار/مارس- اكد المحلل في شوون الشرق الاوسط فاميل جعفراوف ان الاجراءات والمساعي الحثيثة لايران تعزز استقرار منطقة الشرق الاوسط وامنها.

واضاف جعفر اوف اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا ان ايران قامت بمكافحة الارهاب بصورة اكثر فعالية علي الصعيد الاقليمي وحتي علي الصعيد الدولي حيث تثبت القرائن والشواهد هذا الامر.
وصرح انه لولا الشهداء الذين قدمتهم ايران في سوريا لما كان مصير هذا البلد محددا حيث ان الارهابيين كانوا يتقدمون نحو دمشق وكان من الممكن ان تسقط حكومتها حتي وان يحل محلها كيان ارهابي مضيفا ان هذا السيناريو كان من مخططات الكيان الصهيوني كي يتم القضاء علي حكومة اخري في العالم الاسلامي وان يستولي الارهابيون علي السلطة.
واكد ان ايران قامت بافشال هذا السيناريو المشووم من خلال دفع تكاليف باهضة واستشهاد عدد من قواتها وعناصر المقاومة كما ان روسيا ايضا لعبت دورا مصيريا في هذا المجال.
وتابع جعفر اوف: اننا نشهد اليوم استقرارا نسبيا في سوريا وان هذا الامر يترك اثرا ايجابيا علي استقرار وامن الدول المجاورة بما فيها ايران من دون شك.
وقال ان ايران ستضطلع بدورها المصيري والايجابي في سوريا خلال الفترة التي سيستتب فيها الهدوء وانها تقف الي جانب الشعب السوري المسلم في معالجة قضاياه ومشاكله ايضا.
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محلل سياسي روسي: اجراءات ايران تعزز استقرار الشرق الاوسط

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