ظريف: لدينا إقتراح لتعيين ثلاث سفيرات

وأشار المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس 'سيد حسين نقوي حسيني' مساء اليوم الأحد في تصريح لإرنا، الي حضور وزير الخارجية في جلسة اليوم الأحد للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مضيفا ان ظريف أدلي بهذه التصريحات ردا علي سؤال النائبة بمجلس الشوري الإسلامي 'سيدة فاطمة حسيني' حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية لتعيين النساء في المناصب العليا بهذه الوزارة.

وفي معرض إجابته علي سؤال آخر للنائب 'نصر الله بجمانفر' حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية بشأن السرقة الثقافية للشاعر الإيراني الحكيم نظامي الكنجوي من قبل الحكومة الأذربيجانية، قال ظريف، 'انه لمن دواعي الفخر أن أمجاد إيران يتسببون في خلق الهوية لسائر البلدان؛ وبما أن كافة الأشعار التي أنشدها نظامي كانت باللغة الفارسية، فعندما يأتي بلد ما ويعتبر هذا الشاعر رمزا لهويته، فهذا الأمر لا يستطيع أن يؤدي الي تغيير الهوية الإيرانية والفارسية لنظامي ولكن علي الرغم من هذه التوضيحات، نحن اتخذنا الإجراءات اللازمة في هذا الصدد'.

وفي جانب آخر من حديثه، قال ظريف ردا علي السؤال الثاني لهذا النائب حول شروط وزارة الخارجية لمنح الجنسية الإيرانية للمهاجرين الي إيران قال، 'اننا نقوم بمنح الجنسية الإيرانية للأشخاص الذين يحوزون علي الشروط اللازمة وفق الأوامر الصادرة من قبل قائد الثورة الإسلامية وفي إطار القانون ولكن إذا أراد شخص ما الإحتفاظ بجنسيته السابقة، فاننا لا نستطيع منحه التابعية الإيرانية ويتم منح التابعية الإيرانية أو الإقامة الدائمة في إيران للراغبين وفق الرأي الصادر عن بعض اللجان المختصة بهذا الشأن'.

كما صرح ظريف ردا علي السؤال الثالث لهذا النائب حول أداء وموقف الخارجية الإيرانية حيال إصرار القنصلية العراقية علي إصدار بعض التأشيرات لزوار الأربعينية عبر بعض المكاتب غير الشرعية صرح، 'إن وزارة الخارجية تشدد علي ضرورة إصدار التأشيرات عبر المسارات القانونية لكن إصدار التأشيرات من قبل أي بلد يعد من الصلاحيات الخاصة بذلك البلد بالذات'.

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