ظريف: السعودية لم تسع إلي الحل السياسي في اليمن واعتقدت أنها ستنتصر في اليمن خلال أسبوعين

وفي تصريح له اليوم الأحد أشار ظريف إلي إن إيران سعت منذ البداية إلي حل سياسي في اليمن وقد تحدثنا عن هذا الأمر مع مختلف الأطراف التي تحاورنا معها مشدداً علي ضرورة أن تعمل جميع الدول علي إنهاء الأزمة في اليمن.

وأكد علي أن إيران تباحثت مع الأوروبيين في هذا الموضوع وسوف تواصل تباحثها في هذا المجال.

وأشار إلي أن إيران قدمت لحل الأزمة اليمينية إقتراحاً من أربعة بنود لافتاً إلي إن إيران تعتقد إن بإمكان الأوروبيين أن يقوموا بدور إيجابي في هذا المجال.

وشدد علي ضرورة أن لا يقف الأوروبيون إلي جانب العدوان في اليمن وأن لا يقدموا الدعم العسكري له ليقوم بقصف الأهالي والأبرياء هناك.

وقال ظريف: لقد قلنا إن مثل هذه السياسة الأوروبية ليست بناء وعليهم أن يغيروها وأن يتوجهوا إلي الحل السياسي في اليمن وأن يكون لهم دور فاعل في القضية اليمنية ويساعدوا علي وقف إطلاق النار وإننا سوف نتعاون معهم في هذا المجال.

وشدد علي أن المباحثات اليمنية لا تعنينا ولا تعني الأوروبيين بل هي تعني الشعب اليمني بشكل خاص لكن علينا أن نساعد علي التهيئة لوقف إطلاق النار وتعزيز الحوار الداخلي اليمني للتوصل إلي الحل السياسي.

انتهي ** ا ح** 1837

